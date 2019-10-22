Disney показала последний трейлер "Звездных войн. Восхождение Скайуокера"

Компания Disney опубликовала финальный трейлер девятого эпизода "Звездных войн". Эпизод IX. "Восхождение Скайуокера". Ролик появился на официальном канале "Звездных войн" в YouTube.

Эпизод запланированный как продолжение внутренней хронологии серии и являющийся продолжением предыдущих фильмов.

Смерть актрисы Кэрри Фишер, которая играла принцессу Лею, привела к изменению планов, хотя и рассматривалась возможность участия ее персонажа с использованием компьютерной графики, однако от этой идеи в последствии отказались.

Съемки начались в Лондоне в августе 2018 года и завершились 15 февраля 2019 года. Картина должна выйти на экраны 19 декабря 2019 года.







Как сообщали Українські Новини, во Франции выпустят посуду со "Звездными войнами". Посуда включает в себя жаровню, на крышке которой можно увидеть Хана Соло, а кастюли с роботами R2-D2, C-3PO,BB-8. А также круглая металлическая кастрюля "Дарт Вейдер".



В 2016 году стало известно, что американскую актрису Кэрри Фишер госпитализировали с обширным сердечным приступом.