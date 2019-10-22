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22 октября 2019, вторник, 11:10 165
Жизнь 2019-10-22T11:12:01+03:00
Українські Новини
Disney показала последний трейлер "Звездных войн. Восхождение Скайуокера"

Disney показала последний трейлер "Звездных войн. Восхождение Скайуокера"

Звездные войны, Кэрри Фишер, Трейлер фильма, Восхождение Скайуокера, Эпизод IX
"Звездные войны". Скриншот: YouTube/ Star Wars

Компания Disney опубликовала финальный трейлер девятого эпизода "Звездных войн". Эпизод IX. "Восхождение Скайуокера". Ролик появился на официальном канале "Звездных войн" в YouTube.

Эпизод запланированный как продолжение внутренней хронологии серии и являющийся продолжением предыдущих фильмов.

Смерть актрисы Кэрри Фишер, которая играла принцессу Лею, привела к изменению планов, хотя и рассматривалась возможность участия ее персонажа с использованием компьютерной графики, однако от этой идеи в последствии отказались.

Съемки начались в Лондоне в августе 2018 года и завершились 15 февраля 2019 года. Картина должна выйти на экраны 19 декабря 2019 года.




Как сообщали Українські Новини, во Франции выпустят посуду со "Звездными войнами". Посуда включает в себя жаровню, на крышке которой можно увидеть Хана Соло, а кастюли с роботами R2-D2, C-3PO,BB-8. А также круглая металлическая кастрюля "Дарт Вейдер". 

В 2016 году стало известно, что американскую актрису Кэрри Фишер госпитализировали с обширным сердечным приступом.

Больше новостей о: Звездные войны Кэрри Фишер Трейлер фильма Восхождение Скайуокера Эпизод IX

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