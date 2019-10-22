Лотерея может стать дешевой и доступной альтернативой большому игорному бизнесу, - Загребельская

Во всех странах, где легализован игорный бизнес, он платит большие налоги, потому что аддиктивные товары должны быть дорогими и нелегкодоступными. Дешевой альтернативой должны быть лотереи, которыми человек может удовлетворить свой азарт. Об этом в интервью изданию "Главком" заявила бывшая уполномоченная Антимонопольного комитета Агия Загребельская, комментируя правительственный проект закона о государственном регулировании игорного бизнеса.

"К сожалению, мы сегодня не слышим разговоров об этом от чиновников. А европейцы, у которых в лотереи играют 80-90% населения, могут приобрести лотерейный билет в той же кофейне, куда они выходят за кофе с круассаном. Они дарят друг другу лотерейные билеты на праздники, собираются семьями смотреть розыгрыш. Для них это - развлечение, а не то, во что мы за десять лет превратили лотерею", - отметила она.

По мнению Загребельской, надо вернуть население вместо игры к лотереям.

"Лотереи приносят пользу через финансирование хороших проектов. Например, Великобритания Олимпиаду профинансировала именно из поступлений от лотереи, Канада почти все свои кинофильмы в определенный период времени снимала на средства от лотерей. А у нас сейчас растет поколение, которое почти не знает, что такое лотерея. Они искренне верят, что игровой автомат - это такой ее вид", - подчеркнула эксперт.

Как ранее заявила Агия Загребельская, целью легализации игорного бизнеса должно быть не наполнение госбюджета, а защита интересов населения. Некачественная легализация рынка азартных игр в Украине может нанести большой вред обществу.