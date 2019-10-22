В Киевском университете Шевченко прошел День открытых дверей КНУ-EXPO

В минувшие выходные в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко прошло торжественное мероприятие - КНУ-EXPO. В Красном корпусе университета собрались все 14 факультетов и 9 институтов, входящих в состав КНУ. Цель мероприятия - помочь будущим студентам выбрать себе специальность и определиться со своими амбициями по окончании высшего образования.

Ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Леонид Губерский, выступая перед собравшимися, подчеркнул, что самое главное - приходить на учебу мотивированными.

"Выбирая тот или иной факультет, институт, надо быть мотивированным. Чтобы этот выбор был сознательным. Наш опыт показывает, что успех и хорошие результаты показывают те студенты, которые пришли на соответствующий факультет, на соответствующую специальность, уже будучи более или менее осведомленными по поводу будущего обучения: какие будут занятия, в чем можно участвовать в плане научной работы, каковы перспективы трудоустройства после получения такой специальности? Тогда это студент, который пришел использовать свое время максимально продуктивно. Мы регулярно проводим Дни открытых дверей в каждом отдельном институте или на факультете. Преподаватели факультетов, профессура, руководители рассказывают, какие есть специальности и специализации, каковы перспективы выпускника и так далее. Тогда учиться приходят мотивированные молодые люди, и это дает хороший результат", - рассказал Леонид Губерский.

Ректор добавил, что научная база университета открывает перед студентами множество возможностей.

"У нас очень мощный учебно-педагогический персонал. Студентам преподают 99 академиков и 650 докторов наук. Ни в одном университете страны вы не найдете такого мощного научного потенциала. Пусть это нескромно звучит из моих уст, но это правда. И мы этим гордимся", - отметил Леонид Губерский.

Он подчеркнул, что в КНУ очень широкие перспективы для роста новых поколений ученых и преподавателей.

"У нас большая аспирантура, докторантура: в университете действует 45 специализированных ученых советов, где происходят защиты диссертаций. Широкое поле для студента, который может участвовать в научной работе уже с первого курса, очень много международных конкурсов среди студенчества. Все перспективы раскрываются для тех, кто приходит сюда учиться. Наша задача - давать вам знания, ваша работа - хорошо учиться. Если не будет такой общей цели, то и успеха не будет", - заявил ректор КНУ имени Тараса Шевченко.

По его словам, сегодня университет - это мощное учебное заведение, в котором обучается более 27 тыс студентов, работает почти 2,8 тыс преподавателей и более 5 тыс сотрудников, обеспечивающих функционирование КНУ.

"Результат их работы - то, что наш университет традиционно годами занимает первые места во всех рейтингах нашей страны среди высших учебных заведений. Мы стараемся держать эту высокую планку. Мы являемся участниками трех самых ведущих международных образовательных рейтингов", - сказал Леонид Губерский.

Напомним, британская консалтинговая компания Quacquarelli Symonds недавно опубликовала рейтинг 350 лучших вузов Восточной Европы и Центральной Азии. Среди украинских университетов лидерство удерживает КНУ имени Тараса Шевченко, который занимает 29 место в рейтинге.