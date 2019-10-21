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21 октября 2019, понедельник, 18:07 509 Документ
Общество 2019-10-21T18:14:28+03:00
Українські Новини
Ветераны АТО пожаловались в суд на бездействие СБУ в отношении бывшего топ-менеджера "Харьковоблэнерго"

Ветераны АТО пожаловались в суд на бездействие СБУ в отношении бывшего топ-менеджера "Харьковоблэнерго"

СБУ, ветераны АТО, Шевченковский райсуд Киева, Харьковоблэнерго, Простите, что живые, Александр Свиридов
Ветераны АТО в Шевченковском райсуде Кмева. Фото: unian.net
Ветераны АТО в Шевченковском райсуде Кмева. Фото: unian.net

Представители общественной организации ветеранов антитеррористической операции (АТО) "Простите, что живые" обратились в суд по поводу бездействия следователя Службы безопасности Украины, который в установленный законом срок не внес сведения об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР).

Об этом сообщило информационное агентство "УНИАН".

Несколько десятков ветеранов АТО и юрисконсульт организации прибыли для этого в понедельник, 21 октября, в Шевченковский районный суд Киева.

Как ранее сообщал УНИАН, организация ветеранов АТО "Простите, что живые" 18 октября обратилась в СБУ по поводу расследования деятельности бывшего топ-менеджера "Харьковоблэнерго" Александра Свиридова.

В заявлении речь шла о признаках преступления, предусмотренных ст. 209 (легализация, отмывание средств, полученных преступным путем), ст. 258-5 (финансирование терроризма) и ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ст. 368-2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса Украины.

Возмущение у ветеранов АТО вызвала информация о том, что "Харьковоблэнерго" осуществляло поставку электроэнергии на неподконтрольные украинской власти территории. "Информация, изложенная в СМИ, свидетельствует о том, что организатором преступной схемы был Александр Свиридов, который для этого использовал свои полномочия как заместителя председателя правления, директора по экономике "Харьковоблэнерго", - говорится в документе.

"Указанное заявление было получено уполномоченным лицом Службы безопасности Украины 18.10.2019. Однако, в нарушение положений ст. 214 Уголовно-процессуального кодекса Украины, по состоянию на момент подачи этой жалобы сведения не были внесены в ЕРДР", - заявили представители организации в суде.

Суд приступил к рассмотрению жалобы.

Общественная организация "Простите, что живые" объединяет лиц, которые непосредственно принимали участие в противодействии сепаратизму и защите независимости Украины.

Больше новостей о: СБУ ветераны АТО Шевченковский райсуд Киева Харьковоблэнерго Простите что живые Александр Свиридов

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