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21 октября 2019, понедельник, 17:38 1235
Мир 2019-10-21T18:23:51+03:00
Українські Новини
На Филиппинах нашли более 500 новых островов

На Филиппинах нашли более 500 новых островов

Филиппины, Острова, Геоматика, NAMRIA
Столица Филиппинн - Манила.Фото:pixabay
Столица Филиппинн - Манила.Фото:pixabay

Национальное управление картографирования и информации о ресурсах (NAMRIA) Филиппин обнародовало информацию об открытии  534 новых острова, которые вошли в состав страны. Об говорится на странице в Facebook Филиппинского симпозиума геоматики.

Отмечается, что острова нашли с помощью усовершенствованного оборудования, а именно, благодаря использованию современных радаров IFSAR (интерферометрический радар с синтезированной апертурой), которые предназначены для обнаружения земных массивов и изменения формы земли для обнаружения земных массивов и изменений форм земли.

Согласно данным источника, Филиппины теперь насчитывают 7641 остров.

Филиппины располагаются на трех основных архипелагах: Лусон, на котором находится столица Манила, Висай и Минданоа. В островном государстве проживает около 102,3 млн человек. Населенными считаются около четверти островов.

Как сообщали Українські Новини, ранее на Филиппинах таможенники нашли более 700 тарантулов в печенье.

Также, филиппинская полиция изъяла более 1500 живых черепах, обмотанных клейкой лентой в аэропорту столицы Филиппин Маниле.

Больше новостей о: Филиппины Острова Геоматика NAMRIA

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