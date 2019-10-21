23.10.19 12:00 Пресс-конференция: "Пласт объявляет о начале фандрейзинговой кампании по сбору 10,5 млн.грн"

23 октября (среда) 2019 года, в 12.00 в пресс-центре "Украинские Новости" состоится пресс-конференция руководства и друзей Пласта об финансировании организации на 2020 год.

На событии родители пластунов и приятели Пласта - телеведущая Лидия Таран, музыкант Олег Скрипка, писатель и журналист Илларион Павлюк - объявят о начале фандрайзинговой кампании в 10,5 млн. гривен.

Привлеченные средства помогут подготовить новых волонтеров-воспитателей и создать новые очаги Пласта. Отсутствие ресурсов для институционального развития останавливает мощное развитие крупнейшей молодежной организации Украины. Недавно закон о поддержке Пласта было ветирован президентом Украины и отправлен на доработку в Верховную Раду. Чтобы не входить в политический контекст, организация призвала народных депутатов Украины не включать в обновленный законопроект норму о финансовой поддержке организации из государственного бюджета. Поэтому впервые за последние годы Пласт останется без стабильной государственной поддержки.

Больше об организации Пласт можно узнать на официальном сайте plast.org.ua.

Аккредитация СМИ будет проводится на месте.

Контактные лица:

Роман Тимоцко, +380631601217, press@plast.org.ua

Звездная Гошовская, +38 063 2631910

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж

Ссылка на просмотр онлайн-трансляции:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal