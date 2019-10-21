Таксист сбил несовершеннолетнюю возле метро в Киеве, скрылся и купил новые детали для авто

В понедельник в Киеве около 7 часов утра возле станции метро "Славутич" таксист синего Hyundai сбил 17-летнюю девушку и скрылся с места происшествия.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции Киева, передают Українські Новини.

Согласно ему, инспекторы установили возможное направление движения вероятного правонарушителя по видеозаписям и передали эту информацию автопатрулям. Патрульные, обследуя указанный квадрат, на улице Олеся Гончара обнаружили автомобиль, который подпадал под ориентировку.

Полицейские пообщались с водителем и осуществили поверхностную проверку автомобиля. Инспекторы искали следы ДТП, но они оказались едва заметны. Водительское зеркало заднего вида было не только без царапин, а на вид, как новое, что и вызвало подозрение у патрульных.

Задержанный мужчина. Фото: Патрульная полиция Киева/Facebook

В полиции отметили, что во время общения с инспекторами водитель заметно нервничал. Сначала он отрицал свою причастность к ДТП, но через некоторое время рассказал, что он действительно зацепил девушку на тротуаре возле станции метро. После наезда на пешехода он решил, что если уедет с места ДТП, то останется незамеченным и сможет избежать ответственности. Также, чтобы скрыть свою причастность к этому событию, он сразу приобрел новые детали к автомобилю, которые повредил в результате ДТП, среди которых и зеркало заднего вида.

После того, как мужчина отремонтировал свой автомобиль, он поехал на работу - таксовать.

Патрульные доставили водителя к управлению полиции Дарницкого района, а на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, которая будет устанавливать все обстоятельства и детали этого события.