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  • 22.10.19 11:00 Круглый стол: "Кто кого съест на свободном рынке земли: агрохолдинги фермеров, фермеры агрохолдинги или всех - транснационалы?"
21 октября 2019, понедельник, 16:32 14
Пресс-центр 2019-10-21T17:01:24+03:00
Українські Новини
22.10.19 11:00 Круглый стол: "Кто кого съест на свободном рынке земли: агрохолдинги фермеров, фермеры агрохолд

22.10.19 11:00 Круглый стол: "Кто кого съест на свободном рынке земли: агрохолдинги фермеров, фермеры агрохолдинги или всех - транснационалы?"

22 октября 2019 года, в 11.00-13.00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится "Земельное вече".

Организатор - советник премьер-министра, депутат парламента 8-го созыва Алексей Мушак и AgroPolit.com, Latifundist.com, Kurkul.com.

Аграрный комитет рекомендовал парламенту поддержать альтернативный законопроект о земле №2187-10. Что он принесет рынку: будет ли место всем или только избранным? Вот об этом и поговорим на очередном земельном вече вместе с экспертами, властью и представителями крупных, средних и мелких аграриев.

Спикеры:

  • Алексей Мушак, советник премьер-министра, депутат парламента 8-го созыва;
  • Николай Сольский, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики;
  • Наталья Белоусова, главный редактор AgroPolit.com;
  • Иван Слободяник, председатель комитета "Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины", глава "Агро-Продовольственной Рады";
  • Дмитрий Скорняков, генеральный директор агрохолдинга "HarvEast";
  • Владимир Нагорный, руководитель отдела земельной политики и имущественных отношений агроиндустриального холдинга "Мироновский хлебопродукт";
  • Виталий Иванченко, директор по развитию бизнеса NCH Advisors Inc;
  • Владислава Магалецкая-Рутицкая, вице-президент фонда "СигмаБлейзер", экс-заместитель министра аграрной политики и продовольствия по вопросам европейской интеграции, сопредседатель Комитета по вопросам агропродовольственного бизнеса ОУП;
  • Дмитрий Мотузко, соучредитель компаний сельхозпроизводства, логистики и переработки;
  • Григорий Пуго, генеральный директор ООО "Краєвид Подiлля;
  • Руслан Гелик, директор юридического департамента КустоАгро;
  • Алексей Сидоров, исполнительный директор чешского агрохолдинга RESILIENT и представитель датско-чешско-шведского агрохолдинга AGROMINO;
  • Владимир Коваленко, председатель общественной организации "Прозрачная земля";
  • Леонид Корейба, руководитель Центра развития земельных отношений в Украине;
  • Иван Фурсенко, первый заместитель руководителя Всеукраинской ассоциации сельских и поселковых советов.

Ссылка на просмотр онлайн-трансляции:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal

Аккредитация на месте. 

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