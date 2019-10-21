22.10.19 11:00 Круглый стол: "Кто кого съест на свободном рынке земли: агрохолдинги фермеров, фермеры агрохолдинги или всех - транснационалы?"

22 октября 2019 года, в 11.00-13.00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится "Земельное вече".

Организатор - советник премьер-министра, депутат парламента 8-го созыва Алексей Мушак и AgroPolit.com, Latifundist.com, Kurkul.com.

Аграрный комитет рекомендовал парламенту поддержать альтернативный законопроект о земле №2187-10. Что он принесет рынку: будет ли место всем или только избранным? Вот об этом и поговорим на очередном земельном вече вместе с экспертами, властью и представителями крупных, средних и мелких аграриев.

Спикеры:

Алексей Мушак , советник премьер-министра, депутат парламента 8-го созыва;

, советник премьер-министра, депутат парламента 8-го созыва; Николай Сольский , председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики;

, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики; Наталья Белоусова , главный редактор AgroPolit.com;

, главный редактор AgroPolit.com; Иван Слободяник , председатель комитета "Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины", глава "Агро-Продовольственной Рады";

, председатель комитета "Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины", глава "Агро-Продовольственной Рады"; Дмитрий Скорняков , генеральный директор агрохолдинга "HarvEast";

, генеральный директор агрохолдинга "HarvEast"; Владимир Нагорный , руководитель отдела земельной политики и имущественных отношений агроиндустриального холдинга "Мироновский хлебопродукт";

, руководитель отдела земельной политики и имущественных отношений агроиндустриального холдинга "Мироновский хлебопродукт"; Виталий Иванченко , директор по развитию бизнеса NCH Advisors Inc;

, директор по развитию бизнеса NCH Advisors Inc; Владислава Магалецкая - Рутицкая , вице-президент фонда "СигмаБлейзер", экс-заместитель министра аграрной политики и продовольствия по вопросам европейской интеграции, сопредседатель Комитета по вопросам агропродовольственного бизнеса ОУП;

- , вице-президент фонда "СигмаБлейзер", экс-заместитель министра аграрной политики и продовольствия по вопросам европейской интеграции, сопредседатель Комитета по вопросам агропродовольственного бизнеса ОУП; Дмитрий Мотузко , соучредитель компаний сельхозпроизводства, логистики и переработки;

, соучредитель компаний сельхозпроизводства, логистики и переработки; Григорий Пуго , генеральный директор ООО "Краєвид Подiлля;

, генеральный директор ООО "Краєвид Подiлля; Руслан Гелик , директор юридического департамента КустоАгро;

, директор юридического департамента КустоАгро; Алексей Сидоров , исполнительный директор чешского агрохолдинга RESILIENT и представитель датско-чешско-шведского агрохолдинга AGROMINO;

, исполнительный директор чешского агрохолдинга RESILIENT и представитель датско-чешско-шведского агрохолдинга AGROMINO; Владимир Коваленко , председатель общественной организации "Прозрачная земля";

, председатель общественной организации "Прозрачная земля"; Леонид Корейба , руководитель Центра развития земельных отношений в Украине;

, руководитель Центра развития земельных отношений в Украине; Иван Фурсенко, первый заместитель руководителя Всеукраинской ассоциации сельских и поселковых советов.

Ссылка на просмотр онлайн-трансляции:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal

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