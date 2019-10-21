22.10.19 11:00 Круглый стол: "Кто кого съест на свободном рынке земли: агрохолдинги фермеров, фермеры агрохолдинги или всех - транснационалы?"

22 октября 2019 года, в 11.00-13.00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится "Земельное вече". Организатор - советник премьер-министра, депутат парламента 8-го созыва Алексей Мушак и AgroPolit.com, Latifundist.com, Kurkul.com. Аграрный комитет рекомендовал парламенту поддержать альтернативный законопроект о земле №2187-10. Что он принесет рынку: будет ли место всем или только избранным? Вот об этом и поговорим на очередном земельном вече вместе с экспертами, властью и представителями крупных, средних и мелких аграриев. Спикеры: Алексей Мушак, советник премьер-министра, депутат парламента 8-го созыва; Николай Сольский, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики; Наталья Белоусова, главный редактор AgroPolit.com; Иван Слободяник, председатель комитета "Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины", глава "Агро-Продовольственной Рады"; Дмитрий Скорняков, генеральный директор агрохолдинга "HarvEast"; Владимир Нагорный, руководитель отдела земельной политики и имущественных отношений агроиндустриального холдинга "Мироновский хлебопродукт"; Виталий Иванченко, директор по развитию бизнеса NCH Advisors Inc; Владислава Магалецкая-Рутицкая, вице-президент фонда "СигмаБлейзер", экс-заместитель министра аграрной политики и продовольствия по вопросам европейской интеграции, сопредседатель Комитета по вопросам агропродовольственного бизнеса ОУП; Дмитрий Мотузко, соучредитель компаний сельхозпроизводства, логистики и переработки; Григорий Пуго, генеральный директор ООО "Краєвид Подiлля; Руслан Гелик, директор юридического департамента КустоАгро; Алексей Сидоров, исполнительный директор чешского агрохолдинга RESILIENT и представитель датско-чешско-шведского агрохолдинга AGROMINO; Владимир Коваленко, председатель общественной организации "Прозрачная земля"; Леонид Корейба, руководитель Центра развития земельных отношений в Украине; Иван Фурсенко, первый заместитель руководителя Всеукраинской ассоциации сельских и поселковых советов. Ссылка на просмотр онлайн-трансляции: https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos https:\/\/www.facebook.com\/pg\/ukranews\/videos\/?ref=page_internal Аккредитация на месте. Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж