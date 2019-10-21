В Чехии контрразведка раскрыла российскую шпионскую сеть

В Чехии руководитель службы безопасности и информации Чехии (BIS) Михаил Коуделка заявил, что чешская полиция и чешская СБ разоблачили деятельность российской шпионской сети, которая действует через посольство РФ в Праге. Об этом сообщает Ihned.cz.

По словам главы BIS, эта сеть "была создана людьми, связанными с российскими разведывательными службами, и финансируемыми из России и российского посольства".

Коуделка утверждает, что члены сети планировали атаки против целей в Чехии и в других странах через интернет. Он также сказал, что эта сеть являлась частью более крупной структуры, созданной Россией в других европейских странах.

Однако руководитель BIS не стал называть эти страны.

Напомним, в 2015 году ФСБ России обменяла похищенного эстонского полицейского Эстона Кохвера, приговоренного к 15 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже, бывшего офицера МВД Эстонии Алексея Дрессена, который, в свою очередь, отбывал наказание на родине за передачу секретных сведений российской ФСБ.

Жену российского шпиона лишили гражданства Эстонии.