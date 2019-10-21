Финансовая компания "Инвестохиллз Веста" достигла соглашения об урегулировании задолженности "дочки" китайской госкорпорации CNBM "Восход Солар"

ООО "Финансовая компания "Инвестохиллз Веста" достигла соглашения об урегулировании долга ООО "Восход Солар" путем уступки права требования, сообщила финансовая компания "Инвестохиллз Веста" на своем официальном сайте, передает "Интерфакс".

"История, которая доходила до публичных обвинений со стороны "Восход Солар" в адрес Финансовой компании "Инвестохиллз Веста" в противозаконных действиях в виде рейдерского захвата, благополучно завершена. В процессе переговоров Финансовой компанией "Инвестохиллз Веста" были урегулированы все ранее заявленные сторонами претензии", — сказано в сообщении компании.

В 2012 году ООО "Восход Солар" получило от "Актив-Банка" кредит на $ 10 млн долларов. И заемщик, и кредитор на тот момент входили в орбиту влияния Андрея и Сергея Клюевых. В сентябре 2014 года Национальный банк Украины признал "Актив-Банк" неплатежеспособным и ввел в него временную администрацию.

Впоследствии Фондом гарантирования вкладов было выявлено, что солнечные электростанции, принадлежащие "Восход Солар" и находящиеся в залоге у "Актив-Банка" в качестве обеспечения по предоставленному кредитному финансированию, были переданы братьями Клюевыми китайской государственной корпорации CNBM International Corporation.

ООО "Финансовая компания "Инвестохиллз Веста" в декабре 2018 года на открытом аукционе приобрела у Фонда гарантирования вкладов физических лиц право требования по пулу проблемных кредитов ликвидированного вследствие неплатежеспособности "Актив-Банка", среди которых оказались финансовые обязательства ООО "Восход Солар" перед банком, обеспеченные залогами.

Финансовая компания "Инвестохиллз Веста" привлекает средства украинских и зарубежных инвесторов, и является крупнейшим оператором украинского рынка по урегулированию проблемной задолженности путем выкупа на прозрачных аукционах ФГВФЛ права требования по кредитной задолженности перед банками-банкротами, а также путем урегулирования проблемной задолженности перед финансовыми и банковскими учреждениями в корпоративном и розничном сегментах.

Финансовая компания "Инвестохиллз Веста" входит в основанную в 2009 году инвестиционную группу Инвестохиллз, специализирующуюся на сделках в рамках специальных ситуаций и с проблемными активами, а численность в ее структурах профильных специалистов по вопросам коллекшена, судебного и внесудебного урегулирования долгов превышает 400 человек. Группа успешно отстаивает свои права в судах по взысканию проблемной задолженности на основе международных стандартов бизнес-этики и требований законодательства, добиваясь высокой эффективности в сфере погашения выкупленных ею или урегулированных иным способом долговых обязательств.