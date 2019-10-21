подписаться на рассылку
24.85 25.25
27.45 28.05
˟
21 октября 2019, понедельник, 16:06 479
Верховная Рада и партии 2019-10-21T16:11:22+03:00
Українські Новини
"Наш край" станет проектом Коломойского и Авакова, – Голобуцкий

"Наш край" станет проектом Коломойского и Авакова, – Голобуцкий

Арсен Аваков, Наш край, Алексей Голобуцкий, Игорь Коломойский
Алексей Голобуцкий Фото: facebook.com/aleksej.golobuckij
Алексей Голобуцкий Фото: facebook.com/aleksej.golobuckij

Политолог Алексей Голобуцкий считает, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и бизнесмен Игорь Коломойский решили усилиться перед местными выборами – политическая партия "Наш край" станет их проектом.

Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

Голобуцкий напомнил, что недавно депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский (фракция "Слуга народа") обмолвился о возможности создания прообраза партии "Наш край" к весне.

"Учитывая, что подобные заявления без добра Игоря Валериевича (Коломойского) Дубинский делать вряд ли уполномочен, думаю, таким образом решили прощупать почву и посмотреть на реакцию коллег и медиа. "Наш край" Дубинский упомянул не зря. Учитывая, что партия давно стала независима от своих первоначальных бенефициаров, Аваков и Коломойский решили этим воспользоваться и усилиться перед местными выборами", – написал эксперт.

По словам Голобуцкого, Аваков и Коломойский усиливаются не зря.

"Один обеспечивает себе сохранение статуса министра и самостоятельного игрока, второй создает новый центр влияния", – уточнил политолог.

По наблюдению эксперта, заявление Дубинского не случайно совпало с активностью "Нашего края".

"У партии буквально на следующий день после заявления прошел съезд на котором, во-первых, выкинули людей, близких к прошлой Банковой. Это, возможно, было одно из пожеланий Авакова-Коломойского. Например, из состава политсовета исчезли несколько человек, среди которых – Владимир Макеенко, курирующий телеканал "Прямой". Во-вторых, избрали новый политсовет и новых сопредседателей", – отметил Голобуцкий.

Политолог подчеркнул, что среди новых сопредседателей партии "Наш край" народные депутаты Антон Киссе (депутатськая группа "За майбутнє"), Сергей Шахов (внефракционный) и Валерий Давыденко (внефракционный).

"Напомню, тот же Киссе входит в депгруппу "За майбутнє" Авакова-Коломойского", – резюмировал Голобуцкий.

Больше новостей о: Арсен Аваков Наш край Алексей Голобуцкий Игорь Коломойский

Архив
Новости
В Чехии контрразведка раскрыла российскую шпионскую сеть 16:43
Хмельницкая АЭС. Фото: klyuch.com.ua
Авария на Хмельницкой АЭС: следствие подозревает диверсию 16:40
Действия политиков дают повод для сатиры: "Квартал 95" ответил на критику Милованову и Бородянскому 16:38
Чтобы не списали: в Индии студентам колледжа надели коробки на голову во время сдачи экзамена 16:24
Финансовая компания "Инвестохиллз Веста" достигла соглашения об урегулировании задолженности "дочки" китайской госкорпорации CNBM "Восход Солар" 16:14
больше новостей
Пенсионный фонд снизил показатель средней зарплаты для пенсии 06:40 Инфографика
Меркель и Путин поговорили о "нормандской встрече" и транзите газа через Украину 23:52
НБУ резко обвалил гривну в начале недели: курс валют на 21 октября 06:00
Картофель подешевел к середине осени: сколько стоит овощ на рынках 13:15
Юрий Луценко. Скриншот: Михаил Добкин/Facebook
Луценко учит английский в элитной школе на берегу Темзы 23:50 Инфографика
больше новостей
В Украине хотят отменить люстрацию: "Слуга народа" внесла в Раду законопроект 21:23
Пенсионный фонд снизил показатель средней зарплаты для пенсии 06:40 Инфографика
Юрий Луценко. Скриншот: Михаил Добкин/Facebook
Луценко учит английский в элитной школе на берегу Темзы 23:50 Инфографика
РФ признала украинцев и белорусов "носителями русского языка", упростив для них получение гражданства 08:50
Михаил Бно-Айриян. Фото: Фейсбук/Михаил Бно-Айриян
Киевский губернатор Бно-Айриян подал в отставку 11:34
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok