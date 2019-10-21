"Наш край" станет проектом Коломойского и Авакова, – Голобуцкий

Политолог Алексей Голобуцкий считает, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и бизнесмен Игорь Коломойский решили усилиться перед местными выборами – политическая партия "Наш край" станет их проектом.

Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

Голобуцкий напомнил, что недавно депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский (фракция "Слуга народа") обмолвился о возможности создания прообраза партии "Наш край" к весне.

"Учитывая, что подобные заявления без добра Игоря Валериевича (Коломойского) Дубинский делать вряд ли уполномочен, думаю, таким образом решили прощупать почву и посмотреть на реакцию коллег и медиа. "Наш край" Дубинский упомянул не зря. Учитывая, что партия давно стала независима от своих первоначальных бенефициаров, Аваков и Коломойский решили этим воспользоваться и усилиться перед местными выборами", – написал эксперт.

По словам Голобуцкого, Аваков и Коломойский усиливаются не зря.

"Один обеспечивает себе сохранение статуса министра и самостоятельного игрока, второй создает новый центр влияния", – уточнил политолог.

По наблюдению эксперта, заявление Дубинского не случайно совпало с активностью "Нашего края".

"У партии буквально на следующий день после заявления прошел съезд на котором, во-первых, выкинули людей, близких к прошлой Банковой. Это, возможно, было одно из пожеланий Авакова-Коломойского. Например, из состава политсовета исчезли несколько человек, среди которых – Владимир Макеенко, курирующий телеканал "Прямой". Во-вторых, избрали новый политсовет и новых сопредседателей", – отметил Голобуцкий.

Политолог подчеркнул, что среди новых сопредседателей партии "Наш край" народные депутаты Антон Киссе (депутатськая группа "За майбутнє"), Сергей Шахов (внефракционный) и Валерий Давыденко (внефракционный).

"Напомню, тот же Киссе входит в депгруппу "За майбутнє" Авакова-Коломойского", – резюмировал Голобуцкий.