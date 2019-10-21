Нардеп Левочкин потребовал от Кабмина принять меры для стабильного прохождения отопительного сезона

Депутат Верховной Рады Украины Сергей Левочкин (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") написал в своем запросе к премьер-министру Алексею Гончаруку, что накануне начала отопительного сезона существуют серьезные угрозы его стабильному прохождению, требующие безотлагательного и эффективного реагирования со стороны Кабинета Министров Украины.

Об этом говорится на официальном веб-сайте политика.

Нардеп потребовал от правительства безотлагательно принять меры, направленные на системное и комплексное решение указанных вопросов, которые среди прочего предусматривали: установление справедливой предельной цены на газ для населения в размере не более 3 800 - 4 000 гривен за 1 тыс. куб. м и соответствующего снижения тарифов на другие коммунальные услуги, в т. ч. за счет заключения прямого контракта на импорт природного газа из Российской Федерации.

Также он настаивает на отмене прошлогоднего решения правительства об изменении правил получения жилищно-коммунальных субсидий, в результате которого почти половина домохозяйств потеряли право на их получение, и увеличении финансирования соответствующих расходов в проекте государственного бюджета-2020 минимум на 10 млрд гривен, погашении задолженности местных бюджетов из-за существования разницы в тарифах на жилищно-коммунальные услуги.

По информации Левочкина, существуют также значительные риски для стабильности обеспечения газом теплогенерирующих коммунальных предприятий. Они, в основном, связаны с ожидаемым подорожанием газа в осенне-зимний период и нерешенной проблемой неплатежей между "Нефтегазом Украины" и предприятиями ТКЭ, что может привести к прекращению газоснабжения и, как следствие, – отопления тысяч домов во многих городах Украины.

"Решению, по крайней мере, части указанных острых проблем могло бы способствовать погашению государством задолженности местных бюджетов, которая образовалась в результате существования разницы в тарифах на жилищно-коммунальные услуги, что позволило бы погасить долги за газ предприятий ТКЭ. Однако правительство при разработке проекта государственного бюджета на следующий год не предусмотрело в нем соответствующую субвенцию местным бюджетам", – говорится в запросе.