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21 октября 2019, понедельник, 14:49 1289
Верховная Рада и партии 2019-10-21T14:49:39+03:00
Українські Новини
Нардеп Левочкин потребовал от Кабмина принять меры для стабильного прохождения отопительного сезона

Нардеп Левочкин потребовал от Кабмина принять меры для стабильного прохождения отопительного сезона

Кабмин, Сергей Левочкин, Отопительный сезон, Оппозиционная платформа - За жизнь, Алексей Гончарук, ОПЗЖ
Сергей Левочкин. Фото: lovochkin.org
Сергей Левочкин. Фото: lovochkin.org

Депутат Верховной Рады Украины Сергей Левочкин (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") написал в своем запросе к премьер-министру Алексею Гончаруку, что накануне начала отопительного сезона существуют серьезные угрозы его стабильному прохождению, требующие безотлагательного и эффективного реагирования со стороны Кабинета Министров Украины.

Об этом говорится на официальном веб-сайте политика.

Нардеп потребовал от правительства безотлагательно принять меры, направленные на системное и комплексное решение указанных вопросов, которые среди прочего предусматривали: установление справедливой предельной цены на газ для населения в размере не более 3 800 - 4 000 гривен за 1 тыс. куб. м и соответствующего снижения тарифов на другие коммунальные услуги, в т. ч. за счет заключения прямого контракта на импорт природного газа из Российской Федерации.

Также он настаивает на отмене прошлогоднего решения правительства об изменении правил получения жилищно-коммунальных субсидий, в результате которого почти половина домохозяйств потеряли право на их получение, и увеличении финансирования соответствующих расходов в проекте государственного бюджета-2020 минимум на 10 млрд гривен, погашении задолженности местных бюджетов из-за существования разницы в тарифах на жилищно-коммунальные услуги.

По информации Левочкина, существуют также значительные риски для стабильности обеспечения газом теплогенерирующих коммунальных предприятий. Они, в основном, связаны с ожидаемым подорожанием газа в осенне-зимний период и нерешенной проблемой неплатежей между "Нефтегазом Украины" и предприятиями ТКЭ, что может привести к прекращению газоснабжения и, как следствие, – отопления тысяч домов во многих городах Украины.

"Решению, по крайней мере, части указанных острых проблем могло бы способствовать погашению государством задолженности местных бюджетов, которая образовалась в результате существования разницы в тарифах на жилищно-коммунальные услуги, что позволило бы погасить долги за газ предприятий ТКЭ. Однако правительство при разработке проекта государственного бюджета на следующий год не предусмотрело в нем соответствующую субвенцию местным бюджетам", – говорится в запросе.

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