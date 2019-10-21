Forward Bank подключает своих клиентов к системе бесконтактных расчетов Google Pay

Forward Bank сообщил, что держатели его карт смогут пользоваться бесконтактными платежами Google Pay при расчетах за любые покупки, услуги и проезд с помощью современных гаджетов - смартфонов, умных часов, колец, браслетов и других устройств, которые оборудованы специальными модулями NFC.

"C октября текущего года этим сервисом могут пользоваться украинцы, оформившие в банке карты платежной системы MasterCard, а уже с ноября 2019 г. Google Pay будет доступен и для владельцев карт VISA", - цитирует пресс-служба Forward Bank председателя Правления Андрея Киселева.

Ранее Forward Bank анонсировал внедрение множества диджитал-инноваций, которые сделают более удобным использование его интернет-банка в мобильном приложении, а также упростят процесс оформления и обслуживания платежных карт.

После установки приложения Google Pay на смартфон из Play Market и регистрации в нем карты Forward Bank клиенты получат возможность рассчитываться, просто поднося разблокированное или включенное смарт-устройство к терминалу. Бесконтактная технология оплат не требует наличия связи клиентского устройства с сетью Интернет или Wi-Fi.

Осуществлять бесконтактные платежи может любое смарт-устройство, имеющее специальный модуль NFC (Near Field Communication), который работает на базе чипов пластиковых карт и расчетных терминалов, смартфонов и планшетов, умных часов и фитнес-браслетов, колец или других гаджетов и технологических аксессуаров.

Бесконтактные платежи стремительно набирают обороты в Украине. По данным Национального банка, практически все терминалы торгово-сервисных предприятий уже поддерживают технологию бесконтактных платежей с помощью гаджетов, а по числу таких транзакций Украина вырвалась на четвертое место в мире. Украинцы все больше отдают предпочтение безналичным расчетам - доля таких операций с картами приближается к 50% от всех транзакций, а объем безналичных платежей достиг триллиона гривен.

Forward Bank – коммерческий банк, деятельность которого сфокусирована на обслуживании частных клиентов в Украине. Согласно классификации Национального банка Украины Forward Bank входит в группу банков с иностранным капиталом, является членом Фонда гарантирования вкладов физических лиц. На 01.10.2019 прибыль банка составила 97,7 млн грн.