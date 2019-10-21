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21 октября 2019, понедельник, 12:29 607
Финансы 2019-10-21T12:29:01+03:00
Українські Новини
Forward Bank подключает своих клиентов к системе бесконтактных расчетов Google Pay

Forward Bank подключает своих клиентов к системе бесконтактных расчетов Google Pay

Visa, MasterCard, Андрей Киселев, Forward Bank, google pay, NFC, Near Field Communication

Forward Bank сообщил, что держатели его карт смогут пользоваться бесконтактными платежами Google Pay при расчетах за любые покупки, услуги и проезд с помощью современных гаджетов - смартфонов, умных часов, колец, браслетов и других устройств, которые оборудованы специальными модулями NFC.

"C октября текущего года этим сервисом могут пользоваться украинцы, оформившие в банке карты платежной системы MasterCard, а уже с ноября 2019 г. Google Pay будет доступен и для владельцев карт VISA", - цитирует пресс-служба Forward Bank председателя Правления Андрея Киселева.

Ранее Forward Bank анонсировал внедрение множества диджитал-инноваций, которые сделают более удобным использование его интернет-банка в мобильном приложении, а также упростят процесс оформления и обслуживания платежных карт.

После установки приложения Google Pay на смартфон из Play Market и регистрации в нем карты Forward Bank клиенты получат возможность рассчитываться, просто поднося разблокированное или включенное смарт-устройство к терминалу. Бесконтактная технология оплат не требует наличия связи клиентского устройства с сетью Интернет или Wi-Fi.

Осуществлять бесконтактные платежи может любое смарт-устройство, имеющее специальный модуль NFC (Near Field Communication), который работает на базе чипов пластиковых карт и расчетных терминалов, смартфонов и планшетов, умных часов и фитнес-браслетов, колец или других гаджетов и технологических аксессуаров.

Бесконтактные платежи стремительно набирают обороты в Украине. По данным Национального банка, практически все терминалы торгово-сервисных предприятий уже поддерживают технологию бесконтактных платежей с помощью гаджетов, а по числу таких транзакций Украина вырвалась на четвертое место в мире. Украинцы все больше отдают предпочтение безналичным расчетам - доля таких операций с картами приближается к 50% от всех транзакций, а объем безналичных платежей достиг триллиона гривен.

Forward Bank – коммерческий банк, деятельность которого сфокусирована на обслуживании частных клиентов в Украине. Согласно классификации Национального банка Украины Forward Bank входит в группу банков с иностранным капиталом, является членом Фонда гарантирования вкладов физических лиц. На 01.10.2019 прибыль банка составила  97,7 млн грн.

Больше новостей о: Visa MasterCard Андрей Киселев Forward Bank google pay NFC Near Field Communication

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