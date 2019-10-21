Легендарная "Джоконда" дала трещину и начала саморазрушаться, - смотритель Лувра

Стало известно, что картина итальянского художника Леонардо да Винчи находится в очень тяжелом состоянии и может разрушиться со временем, передает "Страна".

Хранители отдела живописи и отдела графики Лувра Венсен Дельевен и Луи Франк отметили, что на выставке, посвященной 500-летию со дня смерти великого итальянца Леонардо да Винчи, картина "Мона Лиза" или же "Джоконда" находится в критическом состоянии.

"Картина очень хрупкая. Трещина пересекает всю поверхность доски и достигает лба Джоконды. Ей противопоказано любое перемещение, вибрация, изменение климата. Самое страшное, что во время перевозки она может расколоться пополам. Поэтому Лувр не хочет, чтобы Джоконда путешествовала", - прояснили ситуацию сотрудники музея.

Картина написана маслом на тополиной доске, ее размеры - 76,8 × 53 см.

Как сообщали Українські Новини, французские арт-эксперты обнаружили эскиз обнаженной Моны Лизы, а ученые из Италии нашли останки "модели", с которой да Винчи писал Джоконду. Также был обнаружен еще один портрет под изображением Моны Лизы.