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  • Легендарная "Джоконда" дала трещину и начала саморазрушаться, - смотритель Лувра
21 октября 2019, понедельник, 10:28 699
Жизнь 2019-10-21T10:57:32+03:00
Українські Новини
Легендарная "Джоконда" дала трещину и начала саморазрушаться, - смотритель Лувра

Легендарная "Джоконда" дала трещину и начала саморазрушаться, - смотритель Лувра

Лувр, Леонардо да Винчи, Мона Лиза, Джоконда
Джоконда. Фото: wikipedia
Джоконда. Фото: wikipedia

Стало известно, что картина итальянского художника Леонардо да Винчи находится в очень тяжелом состоянии и может разрушиться со временем, передает "Страна"

Хранители отдела живописи и отдела графики Лувра Венсен Дельевен и Луи Франк отметили, что на выставке, посвященной 500-летию со дня смерти великого итальянца Леонардо да Винчи, картина "Мона Лиза" или же "Джоконда" находится в критическом состоянии.

"Картина очень хрупкая. Трещина пересекает всю поверхность доски и достигает лба Джоконды. Ей противопоказано любое перемещение, вибрация, изменение климата. Самое страшное, что во время перевозки она может расколоться пополам. Поэтому Лувр не хочет, чтобы Джоконда путешествовала", - прояснили ситуацию сотрудники музея.

Картина написана маслом на тополиной доске, ее размеры - 76,8 × 53 см.

Как сообщали Українські Новини, французские арт-эксперты обнаружили эскиз обнаженной Моны Лизы, а ученые из Италии нашли останки "модели", с которой да Винчи писал Джоконду. Также был обнаружен еще один портрет под изображением Моны Лизы.

 

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