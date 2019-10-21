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21 октября 2019, понедельник, 10:19 80
СМИ 2019-10-21T10:19:01+03:00
Українські Новини
В Украине за 9 месяцев 2019-го года зафиксировано 55 случаев физической агрессии в отношении журналистов, - НС

В Украине за 9 месяцев 2019-го года зафиксировано 55 случаев физической агрессии в отношении журналистов, - НСЖУ

НСЖУ, Национальный союз журналистов Украины

В течение июля, августа и сентября на журналистов в Украине было совершено 19 нападений, а за первое полугодие - 36. В третьем квартале 2019 чаще всего силу к работникам СМИ применяли в Киеве - 6 случаев и в Одессе - 4 инциденты. Всего за 9 месяцев зафиксировано 55 инцидентов физической агрессии в отношении украинских журналистов. Таковы данные мониторинга "Индекс физической безопасности журналистов Украины", который Национальный союз журналистов Украины проводит совместно с партнерскими общественными организациями.

Одним из самых дерзких и наиболее резонансных стало нападение в июле на пресс-центр ИА Укринформ, в результате которого 5 работников информагентства обратились за медицинской помощью, а из строя было выведено дорогостоящее оборудования. Во время пресс-конференции в Укринформе 30 июля, на которой кандидаты в депутаты по округу №50 собрались рассказать о вероятной фальсификации на выборах, молодые люди в футболках с надписью "Традиция и порядок" облили водой и забросали яйцами самовыдвиженца Андрея Аксенова. Перед этим они выбили входную дверь в зал и повредили имущество агентства: сломали аккустическую конференцсистему, вырвали 5 микрофонов, оборвали жалюзи, испачкали стены, стулья, центральный баннер. Кроме того напали и применяли силу к работникам агентства.

- Едва гортань не сломали, отпустили только когда выбили дверь и ворвались в пресс-центр, - рассказывает в комментарии НСЖУ пострадавший сотрудник "Укринформа" Павел Негрей. - На меня практически сразу набросились несколько молодых людей, ведь не пускал их в помещение, за которое несу ответственность. Били по ногам, спине, лицу, по голове ...

В августе в Чернигове неизвестные напали на местного журналиста, члена НСЖУ, блогера Игоря Стаха. Происшествие случилось 29 августа, недалеко от дома журналиста. Двое мужчин набросились со спины и жестоко избили блогера: врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Нападение Игорь связывает исключительно с профессиональной деятельностью, ведь в течение последних трех месяцев занимался журналистским расследованием о деятельности одного из местных политиков.

30 сентября после нападения одного из "героев" видеосюжета в больнице оказался оператор 7 телеканала, в Одессе, Андрей Кульба. Инцидент произошел, когда съемочная группа приехала на съемку сюжета о семейном конфликте, разгоревшемся между супругами в одном из частных домов. Отец семейства схватил газовый баллончик и распылил его содержание в лицо Андрею. Пострадавшего доставили в ожоговый отдел местной  больницы, где установили, что Андрей получил ожоги обеих предплечий, пострадали шея, лицо и глаза.

- Андрей чудом не лишился зрения - если бы не очки, то неизвестно чем бы все закончилось, - рассказывает в комментарии НСЖУ гендиректор 7 канала Михаил Малышев и подчеркивает, что нападение на телеканале расценивают как препятствование журналистской деятельности.

 - На фоне атмосферы вражды к медиа и журналистов, которым переполнены соцсети, физические атаки транслируют очевидный сигнал - профессия журналиста опасна, - отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко. - Чтобы защитить права работников СМИ на профессию, а граждан - на правду, государство должно обеспечить оперативные расследования атак и надлежащее наказание нападающих. Но пока, только регулярно получаем новости не о справедливости, а о нападениях.

В то же время эксперты "Индекса физической безопасности журналистов" решили не включать в мониторинг отдельных инцидентах с работниками СМИ, случившихся за 3 последних месяца. Это ситуации бытового характера или непосредственно не связанные с выполнением профессиональных журналистских обязанностей. Например, 1 июня в Вышгороде Киевской области мужчина устроил стрельбу во время съемки шоу-программы "Битва экстрасенсов".

Напомним, "Индекс физической безопасности журналистов" - это ежемесячный мониторинг фактов физической агрессии к журналистам в Украине. "Индекс ..." заключают совместно НСЖУ и партнеры: ОО "Информационная безопасность", ОО "Платформа прав человека", Академия украинской прессы и Институт развития региональной прессы.

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