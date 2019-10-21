"Богдан" уведомил послов "Большой семерки" о деле Гладковского

Корпорация "Богдан" уведомила послов стран "Большой семерки" о деле своего руководителя, экс-первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского.

Об этом говорится в заявлении корпорации.

"Компания "Богдан Моторс" сообщили послов стран "Большой Семерки" о продолжении политически мотивированных действий и необоснованных обвинений в адрес О.В. Гладковского и предприятий, входящих в корпорацию", - говорится в сообщении.

В частности, корпорация сообщила о ходе событий 17-19 октября, когда Гладковский был задержан сотрудниками НАБУ и ему выдвинули обвинение в злоупотреблении властью, служебным положением и декларировании недостоверной информации.

Также корпорация отвергает обвинения в завышении цен на свою продукцию.

В компании заявили, что конкурентная цена от "Богдана", которая была ниже аналогичного предложения, позволила существенно сэкономить деньги госбюджета и, соответственно, закупить больше автомобилей для нужд частей и подразделений.

Также в "Богдан Моторс" отметили, что закупка автомобилей "Богдан-63172" происходит в полном соответствии с законодательством и подзаконными актами, такими как действующая редакция постановления Кабинета Министров Украина №517 и №464, которые четко регламентируют весь порядок формирования цены при осуществлении государственного оборонного заказа.

Также корпорация сообщила о том, что Гладковский считает дело в отношении себя политически мотивированным и не согласен с решением суда об аресте и залоге.