Платформа Бойко требует восстановить подачу воды на Луганщине

Безответственность, непрофессионализм и отстраненность власти от проблем граждан ведет к инфраструктурным кризисам и страданиям десятков тысяч людей. Около 80 тысяч жителей трех городов Луганской области: Лисичанска, Приволья и Новодружеска с 18 октября остаются без централизованной подачи воды из-за долгов за электричество. Реакции правительства на ситуацию до сих пор нет. Лица во власти поменялись, но отношение к людям осталось наплевательское. Об этом сообщает Оппозиционная платформа - За жизнь.

Те, кто объявил себя "слугами народа" на практике игнорируют проблемы простых людей. Парламентское монобольшинство самозабвенно перекраивает систему власти, увлеченно принимает откровенно лоббистские законопроекты о развитии кинематографии и создает комиссии для политического преследования независимых СМИ. Члены правительства ходят на концерты ультраправых групп и готовят к распродаже остатки государственной собственности, но до реальных проблем людей им дела нет.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" зарегистрировала в парламенте целый пакет законопроектов, направленных на снижение тарифов на коммунальные услуги для населения, решение проблем задолженности украинских семей за свет, газ и воду. Но они упорно не вносятся в сессионный зал. А наши предложения к Государственному бюджету, направленные на полноценное финансирование субсидий и предоставление субвенций местным советам на покрытие разницы в тарифах, просто игнорируются.

Такое отношение власти к людям недопустимо!

"Оппозиционная платформа-За жизнь" требует от правительства немедленно обеспечить восстановление централизованной подачи воды жителям украинских городов. Создать постоянно действующий штаб для предотвращения коммунальных кризисов и подготовки страны к отопительному сезону.

Призываем руководство парламента и представителей парламентского монобольшинства прекратить блокирование подготовленных оппозицией законопроектов и поддержать принятые необходимых для людей законов. Не повторяйте путь своих предшественников, народ Украины не потерпит от власти еще пять лет бездействий и отговорок.