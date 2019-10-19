Сыроид сменила Садового на посту председателя "Самопомощи"

Политическая партия "Объединение Самопомощь" избрала председателем бывшего вице-спикера Верховной Рады Оксану Сыроид вместо мэра Львова Андрея Садового.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии, передают Українськi Новини.

Соответствующее решение принял XX съезд партии, который состоялся в субботу в Киеве.

127 делегатов проголосовали за такое решение, 3 воздержались.

"Наша главная тактическая задача сейчас – найти слова и способы их донесения, чтобы люди нас услышали и поняли. А наша цель очень четкая – вернуться в центр принятия решений в украинской политике. Потому что мы знаем, как. Надо только верить и делать", - отметила Сыроид.

По ее словам, именно местные выборы должны стать тем фундаментом, который поможет "Самопомощи" вернуться в большую политику.

Сыроид также поблагодарила бывшего лидера "Самопомощи" Андрея Садового за годы плодотворной работы.

Садовый после сложения своих полномочий остался членом партии.

"Я семь лет отдал руководству "Самопомощи", и это одни из лучших лет моей жизни. И я остаюсь в партии, я буду активным членом "Самопомощи". Я думаю, принесу больше пользы, помогая вам. Мне важна победа каждого из вас", - отметил Садовый.

Как сообщали Українськi Новини, Сыроид задекларировала квартиру в Киеве, Suzuki и более 4 млн гривен доходов в 2018.