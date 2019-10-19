подписаться на рассылку
24.85 25.25
27.45 28.05
˟
19 октября 2019, суббота, 17:40 176
Политика 2019-10-19T17:40:02+03:00
Українські Новини
Сыроид сменила Садового на посту председателя "Самопомощи"

Сыроид сменила Садового на посту председателя "Самопомощи"

Оксана Сыроид, Объединение
Оксана Сыроид
Оксана Сыроид

Политическая партия "Объединение Самопомощь" избрала председателем бывшего вице-спикера Верховной Рады Оксану Сыроид вместо мэра Львова Андрея Садового.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии, передают Українськi Новини.

Соответствующее решение принял XX съезд партии, который состоялся в субботу в Киеве.

127 делегатов проголосовали за такое решение, 3 воздержались.

"Наша главная тактическая задача сейчас – найти слова и способы их донесения, чтобы люди нас услышали и поняли. А наша цель очень четкая – вернуться в центр принятия решений в украинской политике. Потому что мы знаем, как. Надо только верить и делать", - отметила Сыроид.

По ее словам, именно местные выборы должны стать тем фундаментом, который поможет "Самопомощи" вернуться в большую политику.

Сыроид также поблагодарила бывшего лидера "Самопомощи" Андрея Садового за годы плодотворной работы.

Садовый после сложения своих полномочий остался членом партии.

"Я семь лет отдал руководству "Самопомощи", и это одни из лучших лет моей жизни. И я остаюсь в партии, я буду активным членом "Самопомощи". Я думаю, принесу больше пользы, помогая вам. Мне важна победа каждого из вас", - отметил Садовый.

Как сообщали Українськi Новини, Сыроид задекларировала квартиру в Киеве, Suzuki и более 4 млн гривен доходов в 2018. 

Больше новостей о: Оксана Сыроид Объединение "Самопомощь" Андрей Садовый Съезд партии Председатель партии

Архив
Новости
Адвокат Гладковского сообщил о возможном внесении залога 10,6 млн гривен родственниками и друзьями уже на следующей неделе 17:55
Сыроид сменила Садового на посту председателя "Самопомощи" 17:40
Суд арестовал Гладковского на два месяца и установил залог 10,6 млн гривен 17:04
Учителя перекрыли дорогу. Фото: Facebook/Степан Василюк
Учителя Житомирщины перекрыли трассу "Киев-Ковель" из-за четырехмесячной невыплаты зарплаты 15:51
Грынчак назначен начальником киберполиции 15:16
больше новостей
Змееголов. Фото: Геологическая служба США
Убить и заморозить: гигантские рыбы с головами змей завелись в США 23:16
В Украине грядет масштабная проверка субсидиантов и пенсионеров: как будет проходить верификация 08:44
Кнопочный телефон и "змейка": "слуги народа" дали советы Медянику по защите от скандальных переписок 22:54
За фото на перилах женщине дали пожизненный запрет на посещение кораблей круизной компании 20:32
Вступил в силу закон о непрерывности работы Нацсовета по вопросам ТВ 08:15
больше новостей
В Украине грядет масштабная проверка субсидиантов и пенсионеров: как будет проходить верификация 08:44
Змееголов. Фото: Геологическая служба США
Убить и заморозить: гигантские рыбы с головами змей завелись в США 23:16
В Украине открылись новые авианаправления: куда и за сколько можно бюджетно слетать осенью 07:00
Население Украины стремительно сокращается: количество жителей опустилось ниже отметки 42 млн 18:25
"Нельзя торговать землей, которая полита нашей кровью": участники АТО и переселенцы против открытия рынка земли до завершения войны на Донбассе 12:55
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok