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19 октября 2019, суббота, 16:45 203
Жизнь 2019-10-19T16:48:09+03:00
Українські Новини
В Китае сняли с проката фильм Тарантино "Однажды в Голливуде" из-за сцены с Брюсом Ли

В Китае сняли с проката фильм Тарантино "Однажды в Голливуде" из-за сцены с Брюсом Ли

Китай, Брюс Ли, Фильм
"Однажды в Голливуде". Скриншот: YouTube/SonyPicturesRU

В Китае сняли с проката триллер известного американского режиссера Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Такое решение приняли за неделю до начала официального проката, сообщает "Страна" со ссылкой на "Hollywood reporter".

По словам источников, к китайским чиновникам обратилась дочь Брюса Ли Шэннон. Она требовала изменить кинематографический образ своего отца в фильме Тарантино.

По мнению дочери, персонаж Брюса Ли напоминает не реального человека, а карикатуру. А сам режиссер заявил, что ничего менять в фильме не будет, так как имеет на него исключительное право.

Скандал разгорелся из-за эпизода, в котором герой Брэда Питта побеждает Брюса Ли в драке на съемочной площадке.




Как сообщали Українські Новини, сборы "Однажды в Голливуде" стали рекордными для Тарантино за первый уик-энд. Фильм заработал 40,3 миллиона долларов за выходные. А в марте этого года был опубликован первый постер к фильму "Однажды в Голливуде".

Ранее была опубликована единственная запись настоящего боя Брюса Ли по правилам MMA. 

Больше новостей о: Китай Брюс Ли Фильм "Однажды в Голливуде" Квентин Тарантино Шэнон Ли

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