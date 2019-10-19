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19 октября 2019, суббота, 15:51 12
Общество 2019-10-19T15:52:24+03:00
Українські Новини
Учителя Житомирщины перекрыли трассу "Киев-Ковель" из-за четырехмесячной невыплаты зарплаты

Учителя Житомирщины перекрыли трассу "Киев-Ковель" из-за четырехмесячной невыплаты зарплаты

Учителя, Житомирская область, Невыплата зарплат, Лугины, Киев-Ковель
Учителя перекрыли дорогу. Фото: Facebook/Степан Василюк
Учителя перекрыли дорогу. Фото: Facebook/Степан Василюк

Учителя школ Лугинской территориальной общины на два часа перекрыли движение на трассе "Киев-Ковель" из-за четырехмесячной невыплаты зарплаты. Об этом сообщает начальник районного сельхозуправления Степан Василюк в Facebook.

"Доведенные до отчаяния четырехмесячной невыплатой зарплаты учителя школ Лугинской территориальной общины 19 октября на 2 часа перекрыли движение на автомагистрали Киев - Ковель", - говорится в сообщении.

Сообщается, что проблемы с выплатой зарплат Лугинские учителя начали ощущать на себе еще в феврале этого года. Уже тогда учителя перекрывали центральную улицу города Лугины, писали письма во все возможные инстанции, и вопрос в ручном режиме решался. Но со второго полугодия года выплата зарплаты прекратилась совсем.

"В начале учебного года, третьего сентября делегация от учителей общины была на приеме у председателя Житомирской облгосадминистрации Виталия Бунечко, который пообещал решить вопрос соответствующей бюджетной субвенции и погашения долгов по зарплате ко Дню учителя - к шестому октября. Прошло шестое, прошло и шестнадцатое, но никаких сдвигов с выплатой зарплаты учителям так и не произошло", - написал Василюк.

Он также собщил, что перекрытие движения происходило достаточно цивилизованно, через каждые 10 минут учителя расступались и давали возможность проехать  автомобилям, которые накапливались за это время. Практически никакого недовольства от водителей не было.

Фото: Facebook/Степан ВасилюкФото: Facebook/Степан Василюк


Как сообщали Українські Новини, минимальный оклад учителя повысят до 4 прожиточных минимумов с 2023. 

Ранее Кабмин повысил зарплаты преподавателям вузов на 11% с 2019. 

 

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