Учителя Житомирщины перекрыли трассу "Киев-Ковель" из-за четырехмесячной невыплаты зарплаты

Учителя школ Лугинской территориальной общины на два часа перекрыли движение на трассе "Киев-Ковель" из-за четырехмесячной невыплаты зарплаты. Об этом сообщает начальник районного сельхозуправления Степан Василюк в Facebook.

"Доведенные до отчаяния четырехмесячной невыплатой зарплаты учителя школ Лугинской территориальной общины 19 октября на 2 часа перекрыли движение на автомагистрали Киев - Ковель", - говорится в сообщении.

Сообщается, что проблемы с выплатой зарплат Лугинские учителя начали ощущать на себе еще в феврале этого года. Уже тогда учителя перекрывали центральную улицу города Лугины, писали письма во все возможные инстанции, и вопрос в ручном режиме решался. Но со второго полугодия года выплата зарплаты прекратилась совсем.

"В начале учебного года, третьего сентября делегация от учителей общины была на приеме у председателя Житомирской облгосадминистрации Виталия Бунечко, который пообещал решить вопрос соответствующей бюджетной субвенции и погашения долгов по зарплате ко Дню учителя - к шестому октября. Прошло шестое, прошло и шестнадцатое, но никаких сдвигов с выплатой зарплаты учителям так и не произошло", - написал Василюк.

Он также собщил, что перекрытие движения происходило достаточно цивилизованно, через каждые 10 минут учителя расступались и давали возможность проехать автомобилям, которые накапливались за это время. Практически никакого недовольства от водителей не было.





Фото: Facebook/Степан Василюк



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