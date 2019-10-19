Ветераны АТО просят СБУ расследовать деятельность бывшего топ-менеджера "Харьковоблэнерго", - СМИ

Общественная организация ветеранов АТО "Простите, что живые" обратилась в Службу безопасности Украины с просьбой расследовать деятельность бывшего топ-менеджера "Харьковоблэнерго" Александра Свиридова. Об этом сообщает "Униан".



Как следует из переданного в редакцию официального документа, речь идет о признаках преступления, предусмотренных статьями 209 (легализация, отмывание средств, полученных преступным путем), 258-5 (финансирование терроризма) и 364 (злоупотребление властью или служебным положением), 368-2 (незаконное обогащение). В обращении, в частности, отмечается, что общественная организация "Простите, что живые", объединяет лиц, которые непосредственно принимали участие в противодействии сепаратизму и защите независимости нашей страны.



Возмущение у ветеранов АТО вызвала опубликованная в СМИ информация о том, что "Харьковоблэнерго" осуществляло поставку электроэнергии на оккупированные территории.



"Информация, изложенная в СМИ, свидетельствует о том, что организатором преступной схемы был Александр Свиридов, который для этого использовал свои полномочия как заместителя председателя правления, директора по экономике "Харьковоблэнерго", подчеркивается в обращении общественной организации "Простите, что живые".









