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19 октября 2019, суббота, 15:13 795
Общество 2019-10-19T15:15:38+03:00
Українські Новини
Ветераны АТО просят СБУ расследовать деятельность бывшего топ-менеджера "Харьковоблэнерго", - СМИ

Ветераны АТО просят СБУ расследовать деятельность бывшего топ-менеджера "Харьковоблэнерго", - СМИ

Общественная организация ветеранов АТО "Простите, что живые"  обратилась в Службу безопасности Украины с просьбой расследовать деятельность бывшего топ-менеджера "Харьковоблэнерго" Александра Свиридова. Об этом сообщает "Униан".


Как следует из переданного в редакцию официального документа, речь идет о признаках преступления, предусмотренных статьями  209 (легализация, отмывание средств, полученных преступным путем), 258-5 (финансирование терроризма) и 364 (злоупотребление властью или служебным положением), 368-2 (незаконное обогащение). В обращении, в частности, отмечается, что общественная организация "Простите, что живые", объединяет лиц, которые непосредственно принимали участие в противодействии сепаратизму и защите независимости нашей страны.

Возмущение у ветеранов АТО вызвала опубликованная в СМИ информация о том, что "Харьковоблэнерго" осуществляло поставку электроэнергии на оккупированные территории.

"Информация, изложенная в СМИ, свидетельствует о том, что организатором преступной схемы был Александр Свиридов, который для этого использовал свои полномочия как заместителя председателя правления, директора по экономике "Харьковоблэнерго", подчеркивается в обращении общественной организации "Простите, что живые".



 
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