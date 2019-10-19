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19 октября 2019, суббота, 14:38 396
Общество 2019-10-19T14:39:08+03:00
Українські Новини
Инвестиция в качественную архитектуру – это инвестиция в развитие города, но она не всегда окупается, – Вавриш

Инвестиция в качественную архитектуру – это инвестиция в развитие города, но она не всегда окупается, – Вавриш

Андрей Вавриш
Андрей Вавриш

Инвестиции в создание качественной архитектуры не всегда окупаются дополнительной прибылью, но они помогают развиваться городу и создают функциональное пространство – комфортное для жизни людей.

Об этом генеральный директор компании Saga Development Андрей Вавриш рассказал на конференции Architecture of the Future 2019.

По словам Андрея Вавриша, качество архитектуры всегда повышает рыночную стоимость недвижимости. Но для девелопера – это определенный риск, потому что окупаются такие инвестиции не сразу и далеко не во всех случаях.

"Качество архитектуры всегда имеет значение при определении стоимости недвижимости. Глядя на дом, вы понимаете: это дешевый дом, а это хороший дом – он стоит дороже. Вы определяете это интуитивно. Другой вопрос: окупаются ли инвестиции в дорогую архитектуру дополнительным заработком? Не всегда. Иногда это – пробы, иногда не связано с деньгами. Как девелопер я понимаю, что часто должен делать вещи,  не связанные напрямую с калькулятором. Ты рискуешь, пробуешь, ищешь", – объяснил бизнесмен.

Андрей Вавриш считает, что строительные компании всегда должны находить баланс между качеством архитектуры и средневзвешенным значением цены, но перед началом каждого проекта отвечать на вопрос – "зачем?".

"Архитектура должна найти ответ на вопрос "зачем?" Для каждого девелопера ответ разный. Для одного – я просто застраиваю площадку. Для другого – я хочу синергии, я хочу достичь логики здания. Экспертиза должна быть даже глубже.  Что потом будет с районом, территорией? Как твои объекты влияют на город? Что происходит с городом? Планка, которую мы перед собой ставим, требует, чтобы свою деятельность переосмыслили не только девелоперы, но и преподаватели строительных ВУЗов, чиновники в регионах, в стране, бизнесмены. Тогда архитектура будет красивой, но абсолютно нейтральной, функциональной и полезной", – считает Андрей Вавриш.

По словам девелопера, сейчас Украина и особенно Киев постепенно двигаются к "осмысленному строительству", когда здания функциональные и гармонично сочетаются друг с другом в одном городе. Он также выразил уверенность в том, что, создав правильный диалог между властью и девелоперами, уже через 15 лет Киев может совершить настоящий прорыв в сфере архитектуры и строительства.
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