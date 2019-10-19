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19 октября 2019, суббота, 14:42 856
Общество 2019-10-20T17:12:11+03:00
Українські Новини
Киевская МАН и американская Intela договорились о сотрудничестве в образовательных информтехнологиях

Киевская МАН и американская Intela договорились о сотрудничестве в образовательных информтехнологиях

Киевская Малая академия наук и компания Integrated Technologies Laboratory (Intela, США) 17 октября 2019 подписали Меморандум о сотрудничестве в области информационных технологий в образовании.

Об этом говорится в сообщении Киевской МАН.

Цель меморандума - интеграция в образовательный процесс возможностей искусственного интеллекта, облачных технологий, популяризация и развитие дистанционного онлайн-обучения.

Реализация проекта открывает новые горизонты для талантливой учащейся молодежи столицы, открывая доступ к использованию передовых облачных платформ, самых современных инструментов анализа больших данных и порталов, предоставляющих доступ к различным общенациональным и частным учебным курсам.

Как отметила директор КПНЗ "Киевская Малая академия наук учащейся молодежи" Ирина Полищук, современное образование невозможно без использования технологических инноваций, и чтобы соответствовать запросам времени, необходимо постоянно двигаться вперед, внедрять новации в свою деятельности, применять современные инструментарии и методологии.

Первым шагом в рамках сотрудничества стало проведение 17-19 октября 2019 практического тренинга "Дети и технологии. Как создать чат-бот" для учеников-членов Киевской Малой академии наук с привлечением возможностей IBM's Cognitive Class при поддержке факультета информатики НПУ им. М. П. Драгоманова.

По итогам тренинга каждый участник может заявить, что разработал и реализовал собственный чат-бот, и получить личные бонусы: принять участие в практическом семинаре по вопросам искусственного интеллекта на базе IBMWatsonAssistant, получить официальный сертификат от IBMCognitiveClass (в случае вступления минимального необходимого балла), промокод на сумму $ 1200 для IBMCloud.

Как сообщалось, Киевская Малая академия наук Украины образована в 2010 г. по инициативе Президиума МАН Украины и Главного управления образования и науки г. Киева, согласно решению сессии Киевского городского совета.

Основной задачей Киевской МАН является организация и обеспечение учебно-воспитательного процесса учащейся молодежи города Киева по опытно-экспериментальным направлениям внешкольного образования, координация научно-исследовательской деятельности учащихся, создание условий для их интеллектуального, духовного, творческого развития и профессионального самоопределения, содействие наращиванию научного потенциала страны.
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