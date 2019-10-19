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  • Електронні РРО будуть безкоштовними, - голова податкової Сергій Верланов
19 жовтня 2019, субота, 12:41 288
Економіка 2019-10-19T14:15:01+03:00
Українські Новини
Електронні РРО будуть безкоштовними, - голова податкової Сергій Верланов

Електронні РРО будуть безкоштовними, - голова податкової Сергій Верланов

ДПСУ, РРО, Сергій Верланов
Сергій Верланов. Фото: прес-служба ДПСУ
Сергій Верланов. Фото: прес-служба ДПСУ

Електронні реєстратори розрахункових операцій будуть безкоштовними, тому українським підприємцям не доведеться витрачати додаткові кошти на касові апарати.

Про це заявив голова Державної податкової служби Сергій Верланов у програмі "Свобода слова Савіка Шустера"

"Відповідно до закону електронні РРО, які будуть у смартфоні або планшеті, будуть безкоштовними. Держава в особі контролюючого органу Державної податкової службивже розробила безкоштовну програму, якою зможуть безкоштовно користуватися всі", - заявив Верланов.

Він підкреслив, що з 1 січня 2020 р. ДПС готова надати це рішенняу тестовому режимі для всіх підприємців.

"Програма у нас вже є, ми її доробимо, приведемо у відповідність до нового закону, і всі зможуть цим користуватися, і це буде безкоштовно", - зазначив керівник ДПС.

Також у своєму виступі Сергій Верланов зазначив, що 35% української економіки не сплачує податків до державного бюджету, оскільки перебуває в "тіні".

"Щоб "тіньова" економіка перестала бути "тіньовою" її потрібно порахувати. І саме ці закони про РРО і кешбек дозволять підрахувати цю тіньову економіку. Ці закони спрямовані на те, щоб зрівняти правила гри, щоб всі люди стали багатшими", - заявив він.

Крім того,очільник податкової підтримав ініціативу президента щодо запровадження дворічного мораторію на перевіркидля ФОПів.

"Маленьких підприємців перевіряти не потрібно, маленьких підприємців потрібно оберігати та захищати", - підкреслив Верланов.

Нагадаємо, 18 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав закони щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг, спрямовані на запровадження програмних реєстраторів розрахункових операцій та механізму кешбеку.

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