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19 октября 2019, суббота, 12:10 691
Политика 2019-10-19T12:10:18+03:00
Українські Новини
Глава ФГИУ Сенниченко скрывает имущество от декларирования и совмещает должности, - СМИ

Глава ФГИУ Сенниченко скрывает имущество от декларирования и совмещает должности, - СМИ

ФГИУ, Сенниченко

Председатель Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко указал недостоверные данные за 2016-2018 гг. в собственной декларации и декларации жены, - Чмиль Леси Борисовны, значительно занизив стоимость приобретенной недвижимости. Кроме того, чиновник до сих пор является руководителем прибыльной компании. Таким образом Сенниченко намеренно уклонился от уплаты налогов и сборов и нарушил украинское антикоррупционное законодательство. Об этом сообщило интернет-издание "Апостроф".

Отмечается, что, согласно информации, указанной в декларации Дмитрия Сенниченко, 31.12.2016 г.. его жена приобрела в Киеве квартиру общей площадью 154,8 кв. м за 1,12 млн грн и гараж общей площадью 16 кв. м, который стоил всего 15 тыс. грн. Однако, Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество дает совсем другую информацию. Оказывается, что госпожа Чмиль владеет по тому же адресу нежилым помещением площадью 150,4 кв. м (помещение № 107, регистрационный запись о праве собственности № 16285682) и гаражом площадью 16 кв. м (гараж № 215, № 16285682). Кстати, в Киеве на ул. Кловский спуск, 7 находится современный офисный центр "Карнеги Тауэр".

Разница между тем, что указали в декларации супруги Сенниченко-Чмиль и тем, чем они на самом деле владеют, очень существенна. По данным интернет-ресурса ЛУН.ЮА, который систематизирует информацию по всем сайтам продажи недвижимости, по состоянию на декабрь 2016 аналогичное офисное помещение стоило как минимум 320 тыс долларов США. Средний обменный курс в то время был 26,8 грн за 1 доллар США. Итак, на момент покупки офисного помещения (31.12.2016 г.) оно стоило по крайней мере 8,58 млн грн. То есть, в 8 (!!!) раз дороже, чем указано в декларациях Дмитрия Сенниченко и его жены.

Кроме того, Сенниченко не указал в декларации, что до сих пор является руководителем ООО "Паркридж Украина Киев Сауз 2" (код ЕГРПОУ 35647991, основной вид деятельности - строительство). Таким образом, Сенниченко нарушил ст. 25 Закона Украины "О предупреждении коррупции": будучи госслужащим он не имеет права занимать должность руководителя прибыльной компании.

Напомним, Дмитрий Сенниченко назначен на должность 19 сентября 2019. За его назначение проголосовало 238 народных депутатов. До назначения главой ФГИУ Сенниченко занимал должность директора по управлению недвижимым имуществом и инфраструктурой в "Укрпочте".

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