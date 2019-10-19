Гвоздик нокаутом проиграл Бетербиеву бой за два пояса чемпиона мира

Украинский боксер Александр Гвоздик досрочно уступил россиянину Артуру Бетербиеву в объединительном поединке за титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе.

Как пишет sportarena, уже в конце первого раунда российский боксер отправил украинца в нокдаун, хотя на первый взгляд Гвоздик сам потерял равновесие. Интересно, что перед стартом второго раунда судья отменил нокдаун. В следующих раундах соперники старались действовать активно, оба шли к атаку и наносили точные удары.

Во второй половине поединка россиянин начал действовать агрессивнее, а в девятом раунде окончательно перехватил инициативу. В десятом раунде Бетербиев трижды отправил Гвоздика в нокдаун, после чего рефери остановил бой.

Как итог — досрочная победа россиянина, который сумел объединить титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе.

Как сообщали Українські Новини, в марте Гвоздик защитил титул чемпиона мира, победив Нгумбу техническим нокаутом. В 2017 году на боксерском ринге Гвоздик одержал победу над Бейкером. Ранее Гвоздик защитил титул чемпиона мира по боксу, нокаутировав Стивенсона в 11 раунде. После этогом у Стивенсона было подозрение на инсульт, его ввели в кому.