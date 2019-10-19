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19 октября 2019, суббота, 09:44 904
Спорт 2019-10-19T09:45:01+03:00
Українські Новини
Гвоздик нокаутом проиграл Бетербиеву бой за два пояса чемпиона мира

Гвоздик нокаутом проиграл Бетербиеву бой за два пояса чемпиона мира

Бокс, Александр Гвоздик, Артур Бетербиев

Украинский боксер Александр Гвоздик досрочно уступил россиянину Артуру Бетербиеву в объединительном поединке за титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе.

Как пишет sportarena, уже в конце первого раунда российский боксер отправил украинца в нокдаун, хотя на первый взгляд Гвоздик сам потерял равновесие. Интересно, что перед стартом второго раунда судья отменил нокдаун. В следующих раундах соперники старались действовать активно, оба шли к атаку и наносили точные удары.

Во второй половине поединка россиянин начал действовать агрессивнее, а в девятом раунде окончательно перехватил инициативу. В десятом раунде Бетербиев трижды отправил Гвоздика в нокдаун, после чего рефери остановил бой.

Как итог — досрочная победа россиянина, который сумел объединить титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе.

Как сообщали Українські Новини, в марте Гвоздик защитил титул чемпиона мира, победив Нгумбу техническим нокаутом. В 2017 году на боксерском ринге Гвоздик одержал победу над Бейкером. Ранее Гвоздик защитил титул чемпиона мира по боксу, нокаутировав Стивенсона в 11 раунде. После этогом у Стивенсона было подозрение на инсульт, его ввели в кому.

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