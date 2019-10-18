В Киеве отменили первый юбилейный концерт Повалий после 5-летнего конфликта

Долгожданный концерт исполнительницы, экс-депутата от Партии регионов Таисии Повалий, запланированный после 5-тилетней паузы выступлений в Украине в декабре, так и не состоится. Об этом она заявила на своей странице в Instagram.

Артистка отметила, что надеялась на чудо, которого не случилось.

"Юбилейный концерт в этом году не состоится. Это, с одной стороны, меня расстраивает, а с другой - я понимаю, что нужно ещё время, а это значит, что мне снова придётся не стареть!"- написала Повалий.

Исполнительница отметила, что ей важна поддержка от зрителей и слушателей, которую она получает.

Как сообщали Українські Новини, после 5-летнего молчания из-за конфликта Повалий впервые согласилась рассказать о том, что пережила за эти годы.

В 2015 году Таисию Повалий лишили звания народной артистки Украины.

В 2018 году, сбежавшая в Россию Таисия Повалий вернулась в Киев и назвала его "лучшим местом на Земле".