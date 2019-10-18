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18 октября 2019, пятница, 21:02 6
Шоу-бизнес 2019-10-18T21:02:48+03:00
Українські Новини
В Киеве отменили первый юбилейный концерт Повалий после 5-летнего конфликта

В Киеве отменили первый юбилейный концерт Повалий после 5-летнего конфликта

Концерты, Юбилейный концерт, Таисия Повалий
Таисия Повалий.Фото: instagram/ @tpovaliyofficial
Таисия Повалий.Фото: instagram/ @tpovaliyofficial

Долгожданный концерт исполнительницы, экс-депутата от Партии регионов Таисии Повалий, запланированный после 5-тилетней паузы выступлений в Украине в декабре, так и не состоится. Об этом она заявила на своей странице в Instagram.

Артистка отметила, что надеялась на чудо, которого не случилось.

 

 
 
 
 
 
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Дорогие мои! Скажу честно, безумно хотелось чуда! Это ведь так важно для меня!!! ⠀ Родные мои! Артиста определяет слушатель и зритель. Я вижу, чувствую, ощущаю вашу мощнейшую поддержку! Я хочу сказать вам СПАСИБО! За то, что не равнодушны, что всегда рядом и благодаря этому я иду дальше и только вперёд! ⠀ Я ощущаю каждый день вашу любовь, теплоту и заботу! Именно это вселило в меня веру и ежедневно придаёт сил! ⠀ Юбилейный концерт в этом году не состоится. Это, с одной стороны, меня расстраивает, а с другой — я понимаю, что нужно ещё время, а это значит, что мне снова придётся не стареть!😋😂 ⠀ Я для вас готовлю много всего интересного и в ближайшее время об этом обязательно расскажу❤️ ⠀ До встречи немножечко позже!😘 ⠀ PS: И мой подарок вам, мои дорогие — премьера песни!!! Музыка и стихи — @alekseymalakhov ⠀ Ссылка в шапке профиля) ☝️ #таисияповалий #1000лет #алексеймалахов

Допис, поширений Таисия Повалий (@tpovaliyofficial)

"Юбилейный концерт в этом году не состоится. Это, с одной стороны, меня расстраивает, а с другой - я понимаю, что нужно ещё время, а это значит, что мне снова придётся не стареть!"- написала Повалий.

Исполнительница отметила, что ей важна поддержка от зрителей и слушателей, которую она получает.

Как сообщали Українські Новини, после 5-летнего молчания из-за конфликта Повалий впервые согласилась рассказать о том, что пережила за эти годы.

В 2015 году Таисию Повалий лишили звания народной артистки Украины. 

В 2018 году, сбежавшая в Россию Таисия Повалий вернулась в Киев и назвала его "лучшим местом на Земле".

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