Я 5 лет жила в страхе и ужасе, вчера рыдала, и сейчас буду рыдать, - Таисия Повалий

После 5-летнего молчания из-за конфликта, возникшего на фоне военных обстоятельств в Украине, исполнительница, экс-депутат от Партии регионов Таисия Повалий впервые согласилась рассказать о том, что пережила за эти 5 лет в интервью KP.ua

В разгворе с корреспондентам Повалий призналась, что долго уговаривала себя пойти на этот шаг и поговорить с общественностью через СМИ. Однако, на вопрос, почему артистка согласилась на столь откровенный диалог, та ответила:

"Пришло время рассказать правду. Если бы мои лишения как-то повлияли на судьбу Украины, я была бы готова нести свой крест и дальше. Но ничего особенного мои страдания народу не принесли. Поэтому хватит страдать", - заявила она.

Таисия Повалий во время интервью.

Исполнительница рассказала, что все эти годы жила в страхе и постоянных тревогах, поскольку в адрес ее семьи поступали неоднократные угрозы для жизни.

"Я испытывала страх, возвращаясь к себе домой... Я 5 лет жила в страхе и ужасе. Рыдала. Я и вчера рыдала, и сейчас буду рыдать", - заявила на эмоциях артистка.

Как сообщали Українські Новини, в июне 2014 года глава Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности предложил певице уйти из комитета.

В 2015 году Таисию Повалий лишили звания народной артистки Украины.

В 2018 году, сбежавшая в Россию Таисия Повалий вернулась в Киев и назвала его "лучшим местом на Земле".