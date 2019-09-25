подписаться на рассылку
24 24.35
26.2 26.75
˟
25 сентября 2019, среда, 20:39 636
Жизнь 2019-09-25T20:39:57+03:00
Українські Новини
Я 5 лет жила в страхе и ужасе, вчера рыдала, и сейчас буду рыдать, - Таисия Повалий

Я 5 лет жила в страхе и ужасе, вчера рыдала, и сейчас буду рыдать, - Таисия Повалий

Интервью Таисии Повалий с корреспондентами KP.ua. Фото:kp.ua
Интервью Таисии Повалий с корреспондентами KP.ua. Фото:kp.ua

После 5-летнего молчания из-за конфликта, возникшего на фоне военных обстоятельств в Украине, исполнительница, экс-депутат от Партии регионов Таисия Повалий впервые согласилась рассказать о том, что пережила за эти 5 лет в интервью KP.ua

В разгворе с корреспондентам Повалий призналась, что долго уговаривала себя пойти на этот шаг и поговорить с общественностью через СМИ. Однако, на вопрос, почему артистка согласилась на столь откровенный диалог, та ответила:

"Пришло время рассказать правду. Если бы мои лишения как-то повлияли на судьбу Украины, я была бы готова нести свой крест и дальше. Но ничего особенного мои страдания народу не принесли. Поэтому хватит страдать", - заявила она. 

Таисия Повалий во время интервью.Таисия Повалий во время интервью.

Исполнительница рассказала, что все эти годы жила в страхе и постоянных тревогах, поскольку в адрес ее семьи поступали неоднократные угрозы для жизни.

"Я испытывала страх, возвращаясь к себе домой... Я 5 лет жила  в страхе и ужасе. Рыдала. Я и вчера рыдала, и сейчас буду рыдать", - заявила на эмоциях артистка.

Как сообщали Українські Новини, в июне 2014 года глава Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности предложил певице уйти из комитета.

В 2015 году Таисию Повалий лишили звания народной артистки Украины. 

В 2018 году, сбежавшая в Россию Таисия Повалий вернулась в Киев и назвала его "лучшим местом на Земле".

Больше новостей о: Повалий Возвращение Повалий

Архив
Новости
У нас много более важных дел, - Зеленский о просьбе Трампа по делу сына Байдена 22:06
Суд рассмотрит аппеляцию по "делу украинских диверсантов" 22:04
Я не хочу быть вовлеченным в выборы в США, - Зеленский о просьбе Трампа по делу сына Байдена 21:46
Взятка. Деньги. Валюта. Фото: Нацполиция
За получение группы инвалидности на Волыни заведующая поликлиникой требовала от 5 до 7 тысяч гривен 21:43
Зеленский и Трамп. Скриншот видео ТСН
Зеленский провел встречу с Трампом: трансляция 21:29
больше новостей
Украину зальет дождями и похолодает до минус трех: прогноз погоды на четверг 14:57 Карта
Пенсия. Фото: censor.net
Меньше процента пенсионеров Украины скачали приложение Пенсионного фонда 21:14
Кабмин предлагает Раде запустить рынок земли 14:39
ГУР Минобороны Украины. Фото: qha.com.ua
Муж бухгалтера "Квартала" после необьяснимого карьерного роста возглавил стратегическую разведку, - журналист 16:51
В Варшаве самоубийца выбросился из окна на голову 18-летнему украинцу 13:30
больше новостей
Телеканал 112 Украина Фото: 112.ua
Нет оснований: СНБО решил не вводить санкции против телеканалов 112 и NewsOne 08:00 Документ
ГУР Минобороны Украины. Фото: qha.com.ua
Муж бухгалтера "Квартала" после необьяснимого карьерного роста возглавил стратегическую разведку, - журналист 16:51
У советника главы Налоговой службы Кригана проходят обыски 16:07
Украину зальет дождями и похолодает до минус трех: прогноз погоды на четверг 14:57 Карта
Зеленский подписал закон о контрактной форме госслужбы до 3 лет 16:05
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok