Я 5 лет жила в страхе и ужасе, вчера рыдала, и сейчас буду рыдать, - Таисия Повалий

После 5-летнего молчания из-за конфликта, возникшего на фоне военных обстоятельств в Украине, исполнительница, экс-депутат от Партии регионов Таисия Повалий впервые согласилась рассказать о том, что пережила за эти 5 лет в интервью KP.ua\r\nВ разгворе с корреспондентам Повалий призналась, что долго уговаривала себя пойти на этот шаг и поговорить с общественностью через СМИ. Однако, на вопрос, почему артистка согласилась на столь откровенный диалог, та ответила:\r\n"Пришло время рассказать правду. Если бы мои лишения как-то повлияли на судьбу Украины, я была бы готова нести свой крест и дальше. Но ничего особенного мои страдания народу не принесли. Поэтому хватит страдать", - заявила она. \r\nТаисия Повалий во время интервью.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nИсполнительница рассказала, что все эти годы жила в страхе и постоянных тревогах, поскольку в адрес ее семьи поступали неоднократные угрозы для жизни.\r\n"Я испытывала страх, возвращаясь к себе домой... Я 5 лет жила в страхе и ужасе. Рыдала. Я и вчера рыдала, и сейчас буду рыдать", - заявила на эмоциях артистка.\r\nКак сообщали Українські Новини, в июне 2014 года глава Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности предложил певице уйти из комитета.\r\nВ 2015 году Таисию Повалий лишили звания народной артистки Украины. \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nВ 2018 году, сбежавшая в Россию Таисия Повалий вернулась в Киев и назвала его "лучшим местом на Земле".