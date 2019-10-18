Раде предложили регистрировать интимную жизнь украинцев в приложении

В комитет по правам человека в Верховной Раде поступило предложение о создании государственной добровольной регистрации людей, которые вступили в половую связь.

Об этом на своей странице на Facebook написал автор идеи Андрей Хилько.

По словам активиста реест нужен для того, чтобы поддержать украинцев, которые хотят создать здоровую и крепкую семью.

Хилько рассказал, что к добровольнму реестру начала личных интимных отношений можно будет зарегистрироваться через мобильное приложение.

"Для начала отношений надо будет внести только фамилию, имя и отчество, даты рождения, действующий мобильный контакт. Отображение "пара" включен, когда оба партнера подтвердят смс-кодами свою регистрацию "связь", которые придут на мобильные номера, но код партнера должен будет ввести другой партнер на собственном мобильном, чтобы зафиксировать согласие на отношения", - сообщил Хилько.

Он уверяет, что внесение или предоставление недостоверной информации о своих инициалы с целью введения в заблуждение партнеров будет преследоваться законом по статье мошенничество Уголовного кодекса Украины.

"Данные из реестра не смогут быть разглашены кроме как в суде в ходе уголовного производства. За разглашение личных данных об отношениях предусматриваться ответственность", - утверждает Хилько и добавляет, что его проект сейчас рассматривает профильный комитет Верховной Рады по правам человека.

Первой о "реестр секса" сообщила на своей странице в Facebook народный депутат 8-го созыва, советник нынешнего главы парламентского комитета по правам человека Ирина Суслова. Она отметила, что в парламентский комитет поступило письменное предложение создать государственный реестр (добровольный) лиц, начавших половую жизнь.

"И здесь я сижу и думаю, кто должен быть разработчиком такого реестра, держателем, как сохранить и защитить данные, которые будут туда поступать ..." - отметила Суслова.

Как сообщали Українські Новини, Рада предусмотрела создание госреестра случаев домашнего насилия. Ранее Рада приняла госбюджет-2020 в первом чтении и выделила дополнительно 2,4 млрд гривен на зарплаты военным и шахтерам в 2019.