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18 октября 2019, пятница, 20:44 496
Общество 2019-10-18T20:48:55+03:00
Українські Новини
Раде предложили регистрировать интимную жизнь украинцев в приложении

Раде предложили регистрировать интимную жизнь украинцев в приложении

Верховная Рада, Парламент, Госреестр, Комитет по правам человека, Интимная жизнь
Поцелуй. Фото: pixabay
Поцелуй. Фото: pixabay

В комитет по правам человека в Верховной Раде поступило предложение о создании государственной добровольной регистрации людей, которые вступили в половую связь.

Об этом на своей странице на Facebook написал автор идеи Андрей Хилько.

По словам активиста реест нужен для того, чтобы поддержать украинцев, которые хотят создать здоровую и крепкую семью.

Хилько рассказал, что к добровольнму реестру начала личных интимных отношений  можно будет зарегистрироваться через мобильное приложение.

"Для начала отношений надо будет внести только фамилию, имя и отчество, даты рождения, действующий мобильный контакт. Отображение "пара" включен, когда оба партнера подтвердят смс-кодами свою регистрацию "связь", которые придут на мобильные номера, но код партнера должен будет ввести другой партнер на собственном мобильном, чтобы зафиксировать согласие на отношения", - сообщил Хилько.

Он уверяет, что внесение или предоставление недостоверной информации о своих инициалы с целью введения в заблуждение партнеров будет преследоваться законом по статье мошенничество Уголовного кодекса Украины.

"Данные из реестра не смогут быть разглашены кроме как в суде в ходе уголовного производства. За разглашение личных данных об отношениях предусматриваться ответственность", - утверждает Хилько и добавляет, что его проект сейчас рассматривает профильный комитет Верховной Рады по правам человека.

Первой о "реестр секса" сообщила на своей странице в Facebook народный депутат 8-го созыва, советник нынешнего главы парламентского комитета по правам человека Ирина Суслова. Она отметила, что в парламентский комитет поступило письменное предложение создать государственный реестр (добровольный) лиц, начавших половую жизнь.

"И здесь я сижу и думаю, кто должен быть разработчиком такого реестра, держателем, как сохранить и защитить данные, которые будут туда поступать ..." - отметила Суслова.

Как сообщали Українські Новини, Рада предусмотрела создание госреестра случаев домашнего насилия. Ранее Рада приняла госбюджет-2020 в первом чтении и выделила дополнительно 2,4 млрд гривен на зарплаты военным и шахтерам в 2019.

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