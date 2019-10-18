За фото на перилах женщине дали пожизненный запрет на посещение кораблей круизной компании

Инцидент, произошедший во время круиза на лайнере Allure of the Seas, стал уроком для многих пассажиров и любителей активного отдыха. За фотографии, сделанные за пределами каюты, женщине вручили пожизненный запрет на посещение кораблей круизной компании Royal Caribbean Cruises. Об этом передает CNN.

Отмечается, что один из путешественников сообщил экипажу корабля, что во время приближения к порту Лабади на Гаити, он увидел как неизвестная женщина вылезла на перила лайнера для фотосессии на фоне океана, держась лишь за перила.

"На балконе я увидел, как женщина взобралась на перила. Это произошло так быстро. Не зная, каковы ее намерения, я предупредил команду. Если я ничего не скажу, и она собирается прыгнуть, это будет ужасно", - рассказал мужчина.

Женщину и ее фотографа, который в момент инцидента находился в каюте, высадили в порту Фалмута (Ямайка). Компания пожизненно запретила ей ступать на борт лайнеров Royal Caribbean Cruises. "Сидеть, стоять, лежать или взбираться на любые внешние или внутренние перила или другие защитные барьеры запрещено для собственной безопасности гостей",- прокомментировали решение в компании.

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