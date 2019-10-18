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18 октября 2019, пятница, 20:32 1033
Происшествия 2019-10-18T20:36:46+03:00
Українські Новини
За фото на перилах женщине дали пожизненный запрет на посещение кораблей круизной компании

За фото на перилах женщине дали пожизненный запрет на посещение кораблей круизной компании

Корабль, Запрет въезда, круизный лайнер, Royal Caribbean Cruises
Лайнер.Фото:pixabay
Лайнер.Фото:pixabay

Инцидент, произошедший во время круиза на лайнере Allure of the Seas, стал уроком для многих пассажиров и любителей активного отдыха.  За фотографии, сделанные за пределами каюты, женщине вручили пожизненный запрет на посещение кораблей круизной компании Royal Caribbean Cruises. Об этом передает CNN.

Отмечается, что один из путешественников сообщил экипажу корабля, что во время приближения к порту Лабади на Гаити, он увидел как неизвестная женщина вылезла на перила лайнера для фотосессии на фоне океана, держась лишь за перила.

"На балконе я увидел, как женщина взобралась на перила. Это произошло так быстро. Не зная, каковы ее намерения, я предупредил команду. Если я ничего не скажу, и она собирается прыгнуть, это будет ужасно", - рассказал мужчина.

Женщину и ее фотографа, который в момент инцидента находился в каюте, высадили в порту Фалмута (Ямайка). Компания пожизненно запретила ей ступать на борт лайнеров Royal Caribbean Cruises. "Сидеть, стоять, лежать или взбираться на любые внешние или внутренние перила или другие защитные барьеры запрещено для собственной безопасности гостей",- прокомментировали решение в компании.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Украину не впустили ирландцев с георгиевскими ленточками и криками "ДНР - вперед".

Также, сирийцу запретили въезд в Украину на три года из-за посещения Крыма.

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