С принятием госбюджета-2020 Днипро получит 1 млрд гривен на аэропорт

18 октября народные депутаты Украины проголосовали в 1-м чтении за внесение поправок в государственный бюджет на 2020 год. В частности, в проекте госбюджета учтены правки о выделении средств на реконструкцию аэропорта в городе Днипро.

Об этом сообщило интернет-издание "Информатор".

За проект постановления о выводах и предложениях к проекту закона Украины о государственном бюджете Украины на 2020 год проголосовали "за" 225 нардепов, а "против" - 38 народных избранников. Это голосование говорит о том, что бюджет на 2020 год принят в 1-м чтении.

Всего комитеты Верховной Рады Украины рассмотрели 2 176 правок, из них в проект госбюджета внесли 772 правки и отменили 1 404 предложений. До 2 ноября должны быть готовы правки в бюджет для 2-го чтения.

Напомним, что в правках заложен 1 млрд гривен на строительство международного аэропорта "Днепр".

На что пойдут эти деньги

О поддержке авиасообщения для днепрян говорил во время своего первого визита в Днипро Президент Украины Владимир Зеленский. "Мы сделаем и поможем вам. Средства будут, потому что мы понимаем, что такое для города-миллионника аэропорт", — сказал Президент в июле этого года. Намерение не оставлять Днепр без нормального аэропорта подтвердил глава государства еще раз 10 октября во время пресс-марафона. "Ответ один: мы будем строить в Днипре аэропорт. Ничего не откладывается. В 2020 году мы будем строить аэропорт и не только в Днипре", — сказал Зеленский.

После внесения правок в проект госбюджета деньги на взлетно-посадочную полосу появились. "Бюджетный комитет Верховной Рады внес отдельной строкой в законопроект госбюджета-2020 программу проектирования и строительства международного аэропорта "Днепр". На нее запланирован 1 млрд гривен. То есть это то, что обещал Днепропетровщине Президент", – написал в середине октября на своей странице в социальной сети Facebook нардеп Сергей Демченко.

Деньги, которые заложены в проекте госбюджета для аэропорта Днипра — 1 млрд гривен, государство должно потратить на взлетную полосу и радиомаячную систему. Строительством терминала займется инвестор — владелец группы DCH Александр Ярославский. Об этом 3 октября этого года говорили в Днепропетровской областной государственной администрации.

Проект по строительству нового аэропорта будет реализован в формате частно-государственного партнерства. Планируется, что Ярославский построит современный терминал и VIP-терминал, а государство — взлетную полосу.

Александр Ярославский, президент группы DCH

Работы в международном аэропорте "Днепр" должны начаться уже в 2020 году — как только государство выделит первый 1 млрд гривен на строительство взлетно-посадочной полосы. Новый аэропорт откроют на землях запаса рядом с действующим.