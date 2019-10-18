Африканские футболисты заявили, что "Олимпик" годами не выплачивал им зарплаты

Футболисты, которые приехали в Украину из нескольких стран Африки жалуются, что их обманул футбольный клуб из Кропивницкого, и они два года не получают зарплату. Об этом сообщает "BBC Украина".

Около 30-ти футболистов из Кот-д'Ивуара, Ганы, Гамбии, Буркина-Фасо и Нигерии вышли на пресс-конференцию, где заявили, что стали жертвами мошенничества со стороны местного любительского футбольного клуба "Олимпик".



Они говорят, что им обещали зарплату, питание, проживание, однако они два года не получали денег, а когда начали возмущаться, им пригрозили депортацией.

В "Олимпик" отвергают обвинения и заявляют, что не должны платить игрокам зарплаты.



Украинского или русского языка футболисты не знают. Говорят, с тренером общались через гугл переводчик. А на тренировках им или кто-то переводил, или украинцы показывали пример, а они повторяли.



Футболистов по имени Стив Нчо Ковасси рассказывает, что стать известным футболистом - мечта многих ребят в Африке. Именно она и привела их в Украину.



"Один менеджер в Африке, которому мы доверяли, дал нам контакты. Истории разные, но все начали общение с представителями клуба через Facebook. Нам слали фото клуба, фото стадиона "Звезда". Мы верили, потому что видели на Facebook, что последние два года команда "Звезда" хорошо играла. Нам говорили, что будут платить, кормить, а если мы себя хорошо покажем, то впоследствии сможем попасть в большей клуб Германии или Польши", - рассказывает Стив.



Однако попали они в клуб "Олимпик". Этот клуб выступает на любительском чемпионате Украины по футболу. Состав команды - преимущественно футболисты из африканских стран.



Кто-то из африканских футболистов в Кропивницкому уже два года, кто-то - полгода. Сейчас футболисты живут в гостинице, за которую по их словам, платят сами. Так же сами покупают продукты. Обещанной "минималки" им не платят, а выживают они за счет средств, которые им из дома присылают родители. Говорят, изначально не жаловались, потому что попав в чужую страну не знали ее законов и были растеряны, а в то же время их постоянно обнадеживали.



"Нам обещали питания, но кормили только месяц. Сначала нам не платили зарплату. Затем просили подождать, мол сейчас будем ехать в Польшу на матч и вы сможете показать себя. И мы так ждали, ждали. Так мне семья деньги пришлет и я помогаю ребятам. В следующий раз кому-то другому пришлют деньги - он поможет мне и ребятам. Так мы и жили", - говорит Стив.



Однако впоследствии, когда футболисты все же начали высказывать претензии, тренер сказал, что просто разорвет с ними контракт и они будут вынуждены вернуться домой.



Тренером, а также почетным президентом клуба является Юрий Кевлич. Он известен тем, что был первым тренером Евгения Коноплянки.



"Это не мои футболисты. Это футболисты, которых я отсчитал из команды. Пусть что хотят то и говорят. Мы сделали все по правилам, а они все придумали. Мы - любительский, а не профессиональный клуб. Какие к нам претензии? Они приехали в нам на стажировку, просили, чтобы мы им помогли с документами. Они мне надоели. они - лжецы, которые портят мою репутацию. Я буду подавать на них в суд за то, что они распространяют неправдивую информацию", - говорит Кевлич.



Говорит, что у иностранцев закончился официальный срок пребывания в Украине и таким образом они хотят получить статус беженцев, как игроки они "не имеют большой ценности", поэтому другие команды ими не интересуются.



Сейчас футболисты обратились с коллективным заявлением в полицию, а также планируют сообщить о ситуации консульства своих стран.



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