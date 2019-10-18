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18 октября 2019, пятница, 17:33 905
Транспорт 2019-10-18T17:34:17+03:00
Українські Новини
Наземное метро на Троещину будет полноценным и сможет выполнять такие же функции, как подземка, – Петрук

Наземное метро на Троещину будет полноценным и сможет выполнять такие же функции, как подземка, – Петрук

Троещина, Александр Ткаченко, Слуга народа, Виктор Петрук, Наземное метро
Виктор Петрук. Фото: apostrophe.ua
Виктор Петрук. Фото: apostrophe.ua

Инициатива депутата Верховной Рады Украины Александра Ткаченко (фракция "Слуга народа") о строительстве наземное метро на Троещину в Киеве станет полноценной альтернативой подземному, но менее затратной и более простой в реализации.

Об этом заявил автор проекта наземного метро в Киеве, транспортный инженер и специалист в области транспортного анализа и планирования Виктор Петрук.

По словам инженера, сравнивая с подземкой, наземное метро на Троещину будет иметь 3 главных преимущества. Это сроки – проект можно реализовать всего за 1-1,5 года. Во-вторых, эта инициатива обойдется городу в 10 раз дешевле. В-третьих, наземное метро избавит Киев от постоянных убытков, связанных с нерациональным использованием существующей рельсовой инфраструктуры.

"Наземное метро способно решить, те же задачи, что и подземное, только за меньшие деньги: вместо 2,5 млрд долларов – 250 млн долларов. Проект можно реализовать всего за год-полтора. Уже есть готовая инфраструктура, но ее используют сейчас нерационально, город несет убытки. При этом полноценную подземку жителям Троещины придется ждать до 2035 или даже 2045 года. На строительство такого метро у Киева просто нет денег. Пока их найдут – пройдет 10 лет. Другой вопрос, что в Киеве никогда не строили больше 1 станции в год, а теперь Кличко обещает 15 за 5 лет. С инженерной точки зрения – это крайне сложно", – пояснил эксперт. 

Петрук добавил, что основная проблема заключается именно в финансировании и нерациональном использовании бюджетных денег. По его словам, 2,5 млрд долларов – это 5-летний совокупный бюджет развития всего города Киева. Если взять эти деньги из бюджета и начать строить метро на Троещину, то 5 лет у столицы не будет денег ни на новые мосты, ни на развязки. В то же время, иностранные инвесторы выделять кредиты под этот проект также не хотят – слишком большая сумма.

По мнению Петрука, привлечь инвесторов к строительству наземного метро на Троещину будет значительно проще и они готовы работать в этом направлении уже сейчас, но их сдерживает столичная мэрия.

"Мы презентовали проект наземного метро на Троещину в Мировом банке, в IFC, в ЕБРР. Эти доноры готовы профинансировать проект, но их сдерживает, что сам город, столичная мэрия, не хочет. А вот подземное не хотят инвесторы. Мировой банк сейчас делает проект для Киева ТRT – система массовых пасажирский перевозок для Троещины. В составе этого проекта разные альтернативы, даже строительство еще одного моста. Но среди них нет метро в понимании Кличко", – заявил Петрук.

Напомним, накануне мэр Киева Виталий Кличко заявил, что для строительства подземного метро на Троещину нужно еще 5 лет. И хотя то же самое столичный градоначальник заявлял в 2015 году, он утверждает – проект выполним.

В то же время, народный депутат Украины и главный претендент на должность председателя Киевской городской государственной администрации Ткаченко сейчас выступил с альтернативной инициативой наземного метро по проекту Петрука.

Больше новостей о: Троещина Александр Ткаченко Слуга народа Виктор Петрук Наземное метро

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