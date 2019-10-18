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  • В Харьковской области в легковушку с младенцем внутри влетел грузовик, есть погибшие
18 октября 2019, пятница, 16:41 625
Происшествия 2019-10-18T16:41:31+03:00
Українські Новини
В Харьковской области в легковушку с младенцем внутри влетел грузовик, есть погибшие

В Харьковской области в легковушку с младенцем внутри влетел грузовик, есть погибшие

ДТП, смертельное ДТП, ДТП в Харьковской области
ДТП в Харьковской области. Фото: Нацполиция
ДТП в Харьковской области. Фото: Нацполиция

В Харьковской области грузовой автомобиль врезался в припаркованный на обочине легковой автомобиль ВАЗ. В результате аварии погиб водитель легковушки. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области

Так, сообщается, что грузовой автомобиль "МАН", который двигался на 126 км автодороги "Харьков-Красноград-Перещепино" в направлении города Красноград, совершил столкновение с припаркованным на обочине автомобилем "ВАЗ".

По данным правоохранителей, в результате ДТП погиб 29-летний водитель легковушки. Его 22-летнюю жену и ребенка 2019 года рождения с травмами доставили в больницу города Новомосковск Днепропетровской области.

Еще один 51-летний пассажир автомобиля "ВАЗ" и 35-летний водитель грузовика были доставлены для обследования в Красноградскую больницу.

ДТП в Харьковской области. Фото: НацполицияДТП в Харьковской области. Фото: Нацполиция

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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