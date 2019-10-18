Розничные цены на сжиженный газ снижаются пятую неделю подряд

Во вторник-пятницу, 15-18 октября, розничные цены на сжиженный газ СПБТ снизились на 0,93% с 11,84 до 11,73 гривен за литр, продолжая снижаться 5 неделю подряд. Об этом Українським Новинам сообщила компания UPECO. С начала 2019 года розничные цены на сжиженный газ СПБТ понизились на 11,87% с 13,31 гривен\/литр. Как сообщали Українські Новини, 7-11 октября, розничные цены на сжиженный газ СПБТ снизились на 0,25% с 11,88 до 11,85 гривен за литр. Самая высокая цена на сжиженный газ СПБТ была зафиксирована 31 октября 2018 года – 16,31 гривен\/литр. Розничные цены на сжиженный газ СПБТ 15-18 октября, гривен\/литр: Название продукта Средняя цена на 18 октября Средняя цена на 15 октября 18 октября в % к 15 октября СПБТ 11,73 11,84 99,07