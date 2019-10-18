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18 октября 2019, пятница, 16:03 547
Экономика 2019-10-18T16:10:21+03:00
Українські Новини
Розничные цены на сжиженный газ снижаются пятую неделю подряд

Розничные цены на сжиженный газ снижаются пятую неделю подряд

Сжиженный газ, Автогаз, Цены на сжиженный газ

Во вторник-пятницу, 15-18 октября, розничные цены на сжиженный газ СПБТ снизились на 0,93% с 11,84 до 11,73 гривен за литр, продолжая снижаться 5 неделю подряд.

Об этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.

С начала 2019 года розничные цены на сжиженный газ СПБТ понизились на 11,87% с 13,31 гривен/литр.

Как сообщали Українські Новини, 7-11 октября, розничные цены на сжиженный газ СПБТ снизились на 0,25% с 11,88 до 11,85 гривен за литр.

Самая высокая цена на сжиженный газ СПБТ была зафиксирована 31 октября 2018 года – 16,31 гривен/литр.

Розничные цены на сжиженный газ СПБТ 15-18 октября, гривен/литр:

Название продукта

Средняя цена на 18 октября

Средняя цена на 15 октября

18 октября в % к 15 октября

СПБТ

11,73

11,84

99,07

 

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