Розничные цены на сжиженный газ снижаются пятую неделю подряд

Во вторник-пятницу, 15-18 октября, розничные цены на сжиженный газ СПБТ снизились на 0,93% с 11,84 до 11,73 гривен за литр, продолжая снижаться 5 неделю подряд.

Об этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.

С начала 2019 года розничные цены на сжиженный газ СПБТ понизились на 11,87% с 13,31 гривен/литр.

Как сообщали Українські Новини, 7-11 октября, розничные цены на сжиженный газ СПБТ снизились на 0,25% с 11,88 до 11,85 гривен за литр.

Самая высокая цена на сжиженный газ СПБТ была зафиксирована 31 октября 2018 года – 16,31 гривен/литр.

Розничные цены на сжиженный газ СПБТ 15-18 октября, гривен/литр: