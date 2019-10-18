Умерла одна из самых известных балерин XX века: она была практически слепой

Кубинская балерина Алисия Алонсо скончалась в возрасте 98 лет, сообщает "Русская служба BBC" со ссылкой на государственные СМИ страны.

Алонсо - одно из великих имен XX века. Родившаяся на Кубе балерина начала слепнуть еще в юности и всю жизнь танцевала, не видя почти ничего, кроме огней рампы на сцене. После революции 1959 года она вместе с Фиделем Кастро основала Национальный театр балета Кубы.

"Алисия Алонсо ушла от нас и оставила огромную пустоту, но также и неповторимое наследие. Благодаря ей Куба стала одной из ведущих балетных стран в мире. Спасибо, Алисия, за твой нетленный труд", - заявил президент страны Мигель Диас-Канель.

Алисия Алонсо. Скриншот: ВВС

Алисия Эрнестина де ла Каридад Мартинес дель Хойо родилась 21 декабря 1921 года. Впервые она вышла на сцену в 1931 году и с того момента влюбилась в балет. В возрасте 16 лет она вышла замуж за одноклассника Фернандо Алонсо, и вместе они переехали в Нью-Йорк, поступив в труппу под названием "Бродячий балет". Три года спустя она резко начала терять зрение: врачи поставили диагноз - отслоение сетчатки.

"Я ужасно страдала, мне делали разные операции на глазах. Отслоение сетчатки. Это было ужасно. Мне запретили резко наклонять голову и даже крутить головой из стороны в сторону. Два года я была в таком состоянии. Мне сказали, что я никогда больше не буду танцевать. Но вот - я стала танцевать снова", - рассказывала Алонсо.

В периоды восстановления после операций на глазах преподаватели приходили к ней и объясняли ей па для партии Жизели. Она разучивала на пальцах рук движения ног. Операций было несколько, и помогли они лишь на время. Проблемы со зрением вернулись позже: в какой-то момент ей приходилось танцевать, не видя почти ничего на сцене и ориентируясь только на огни рампы.

Несмотря на это, к концу 40-х годов ХХ века Алисия Алонсо станцевала все главные партии мирового балета и в Нью-Йорке, и в Лондоне - особенно выделялась ее Жизель. В 1948-м она основала в Гаване собственную балетную труппу. По ее рассказам, каждый раз, когда она приезжала домой на Кубу, ее начинал мучить вопрос: почему нельзя сделать так, чтобы на ее родине балет был доступен каждому?

За семь лет до этого на Кубе произошла революция. Алонсо решила организовать национальный театр балета. Как утверждается в биографии балерины, изданной в 1981 году, Фидель Кастро спросил у нее, сколько денег ей нужно, чтобы сформировать балетную труппу. По ее воспоминаниям, она назвала сумму в 100 тысяч долларов.

"Мы дадим вам 200 тысяч", - ответил Кастро.

Национальная труппа действительно принесла балет в жизнь каждого кубинца: они давали представления прямо на заводах и фабриках и ездили по стране. Алонсо оставалась руководителем театра, когда ей было уже за семьдесят. Более того, в этом возрасте она продолжала танцевать.

Популярность Алонсо на Кубе столь велика, что ее именем назвали духи. Известно и кафе-мороженое "Коппелия", названное по одной из знаменитых ролей балерины. В СССР Алисия Алонсо бывала более 15 раз.