Клинические исследования подтвердили эффективность "Амизона" АО "Фармак" для лечения и профилактики гриппа и ОРВИ

Клинические исследования подтвердили эффективность "Амизона" АО "Фармак" для лечения и профилактики гриппа и О

Проведенные клинические исследования подтвердили эффективность препарата "Амизон" крупного производителя лекарственных средств компании "Фармак" (Киев) для лечения и профилактики гриппа и ОРВИ.

Об этом говорится в публикации интернет-издания Український Медичний Часопис.

Согласно публикации, ни одна из инфекционных болезней современности не имеет такого распространения, как грипп, при этом ежегодно возникают сезонные эпидемии, во время которых в Украине болеют 3-7 млн человек.

В то же время, в последние годы много нареканий на низкую эффективность противогриппозных вакцин, несмотря на их высокое качество.

В частности, проблема низкой эффективности вакцин комплексная, а причин этого явления на сегодня несколько, основная из них - одновременная циркуляция двух различных генетических групп вирусов гриппа A (H3N2), а именно 3С.2а и 3С.3а.

Поэтому поиск эффективных противовирусных препаратов - это запрос общества, хотя он крайне дорогостоящий и длительный.

"Однако эффективные противовирусные препараты удается изобрести лишь изредка. Сейчас исследования официнальных препаратов на наличие в них противовирусных свойств является путем, что упрощает их внедрение в медицинскую практику. ""Амизон" (энисамиум йодид) - именно такой препарат. Его противовирусные свойства обнаружены уже после начала применения в медицинской практике в качестве нестероидного анальгетика и жаропонижающего препарата", - отмечается в публикации.

В частности, с 2008 года начались широкомасштабные как неклинические, так и клинические исследования энисамиум йодида во всем мире, которые показали его эффективность.

"Нами проведено исследование по определению противовирусных свойств энисамиума йодида в эксперименте на культуре клеток относительно вируса гриппа А (H1N1) pdm 2009. Для проведения исследований препарат "Амизон" (енисамиум йодид) получено от украинского производителя АО "Фармак"...Полученные нами данные относительно противовирусного действия энисамиума йодида относительно вируса гриппа in vivo на культуре клеток аденокарциномы легких человека А549 полностью совпадают с предварительно проводимыми работами в западных зарубежных лабораториях, в частности эффект подобен такому, который ранее показан на культуре клеток dNHBE американскими исследователями", - отмечается в публикации.

В публикации подчеркивается, что поскольку выраженность клинического эффекта любого противовирусного препарата зависит от своевременного его применения, очень важно применять эти препараты при первых признаках заболевания - повышении температуры тела и/или респираторных симптомах.

При этом наличие в домашней аптечке "Амизона" может обеспечить скорейшее его применения и ускорить выздоровление.

Как сообщали Українськi Новини, продукция компании "Фармак" экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.