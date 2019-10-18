"Платформа Бойка" вимагає зупинити атаку влади на українську землю

Політична партія "Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ) вимагає зупинити атаку чинної влади на українську землю, а також негайного ухвалення Закону про всеукраїнський референдум та організації народного голосування з питання продажу землі.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті партії.

Опозиціонери повідомили, що сьогодні вранці, 18 жовтня, без попереднього сповіщення народних депутатів, погоджень та анонсів, відбулося таємне 10-хвилинне засідання аграрного комітету. "Ця шахрайська змова була реалізована з єдиною метою – провести через комітет законопроект №2178-10, який запускає продаж землі в Україні, й в терміновому порядку провести це рішення через сесійний зал", - вказано в заяві ОПЗЖ.

"Влада вирішила наплювати не лише на законні процедури, але й на думку переважної більшості громадян. Не маючи підтримки суспільства, режим почав рейдерську атаку з метою позбавити українських громадян їх законних прав на землю. Вони розраховують провернути бліцкриг у стилі гітлерівської "барбаросси", щоб поставити людей перед фактом", - заявили в партії.

"Опозиційна платформа – За життя" вважає подібні дії влади зрадницької атакою на Конституцію України та права українських громадян. Також опозиціонери закликали народних депутатів України не брати участь в шахрайстві щодо земельної реформи, що штовхає країну до соціального вибуху.

ОПЗЖ має намір домагатися негайного прийняття Закону про всеукраїнський референдум та організації народного голосування з питання продажу землі. "Ми доб'ємося скасування судової земельної афери влади. Вам не вдасться вкрасти в українського народу землю та передати її вашим іноземним замовникам", - підсумували опозиціонери в своїй заяві.