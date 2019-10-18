ОПЗЖ не будет голосовать за проект госбюджета, в котором не учтены предложения оппозиции, – Бойко

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной Раде Украины Юрий Бойко сообщил, что его фракция не будет голосовать за проект государственного бюджета на 2020 год так как проект не направлен на поддержку людей и не учитывает внесенные предложения оппозиции.

Об этом говорится на официальном веб-сайт партии.

Политик отметил, что фракция ОПЗЖ внесла 221 поправку к проекту госбюджета-2020, однако только 1 из них была учтена.

"Эти поправки дают возможность поддержать людей и повысить их социальную защиту, увеличить зарплаты и пенсии, предусматривают уменьшение выплат на силовиков. Это те же позиции, которые мы отстаивали последние пять лет. К сожалению, была учтена только одна поправка, предусматривающая увеличение выплат при рождении ребенка. Раньше было по 40 тыс. гривен на ребенка, теперь будет 100 тыс. гривен за 1-го ребенка, 200 тыс. гривен - за 2-го и 400 тыс. гривен за 3-го и последующих. Это хорошо, мы настаивали на этом. Но это только часть того, что нужно сделать, чтобы поддержать людей", – сказал Бойко.

Сопредседатель фракции подчеркнул, что оппозиционеры не будут голосовать за этот проект бюджета.

"В предыдущие 5 лет мы не голосовали ни за один бюджет, поскольку они вели к строительству полицейского государства с бедным населением. К сожалению, сегодня продолжается такая же тенденция. Наши поправки не были учтены. Этот бюджет – это фактически бюджет текущего года. Мы не будем его поддерживать", – акцентировал оппозиционный политик.