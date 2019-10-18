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18 октября 2019, пятница, 12:21 392 Пресс-релиз
Интернет и IT 2019-10-18T12:26:54+03:00
Українські Новини
Киевстар подключил к 4G еще 50 населенных пунктов в 6 областях Украины

Киевстар подключил к 4G еще 50 населенных пунктов в 6 областях Украины

Скоростной мобильный интернет по технологии LTE доступен в 6867 населенных пунктах. Об этом говорится в сообщении компании.

Киевстар увеличил территорию сети 4G в Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Хмельницкой областях. Теперь жители еще 50 населенных пунктов смогут воспользоваться скоростным мобильным интернетом по технологии LTE. В числе таких населенных пунктов - Турбов, Перегонское, Белогорье, Гнездичев, Изяслав, и др. 

Сеть 4G Киевстар работает в 6867 населенных пунктах, из них 90% расположены в сельской местности. Общее количество жителей на территории доступности 4G связи - свыше 29 млн человек, или 70% населения Украины.

Как отмечает исследование международной компании Ookla, скорость мобильного интернета в Украине выросла в 2019 году до 20,9 Мбит/с, по сравнению с 16 Мбит/с в 2018 году.  Согласно данным исследования, Киевстар - лидер по скорости мобильного интернета в Украине.  Как считают эксперты Киевстар, рост средней скорости мобильного интернета связан с активным переходом абонентов на более прогрессивные технологии. Например, в сети Киевстар услугами 4G воспользовалось свыше 7 млн 500 тысяч абонентов.

Чтобы пользоваться 4G абоненту необходим только соответствующий смартфон с поддержкой технологии LTE и USIM-карта. Заменить старую SIM-карту на USIM можно бесплатно в более  8 тысячах торговых точек. 
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