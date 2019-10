В Польше запрет сексуального образования обернулся массовыми митингами: что происходит

Начиная с 16 октября в Польше второй день продолжаются протесты с требованием отказаться от поправки в закон "Против педофилии", который фактически запрещает сексуальное образование молодежи в стране.

В четверг, 17 октября, в городе Легница десятки людей вышли с акциями протестов в центр. Забастовщики массово демонстрируют свое несогласие с запретом сексуального образования в стране и поддерживают протесты, охватившие всю Польшу.

"Повсюду в Польше сегодня будут демонстрации, люди выйдут на улицу и будут протестовать против этой глупости. Мы также присоединяемся, громко крича: "Стоп, тьма”. Мы попросили протестующих принести фонарики, чтобы просветить невежество, которому они служат, толкая нас в средневековье",- заявила соорганизатор протеста Катаржина Одровская.

После этих слов протестующие достали фонарики и телефоны, демонстрируя образ "просвещения тьмы", заявляли: "Легница свободна от глупости", "Деньги для школ, а не церквей", "Мы хотим врачей, а не миссионеров" и "Образование - основа, ваше право - общее дело".

Первое чтение законопроекта о внесении изменений в Уголовный кодекс, которое ужесточает наказание за "склонение или поощрение несовершеннолетних к сексуальной активности" прошло 15 октября в Сейме.

#BREAKING #Poland's Parliament votes for #sexed ban bill to go to Subcommittee. Timing not clear yet but doesn't seem to be the pass ASAP scenario. Watch this space #StrajkKobiet #edukacjaseksualna #sexualityeducation pic.twitter.com/PJyFLbLdWO