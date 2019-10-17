В Польше запрет сексуального образования обернулся массовыми митингами: что происходит

В Польше напротяжении двух дней длятся массовые забастовки из-за отмены сексуального образования. Об этом сообщает The Babel со ссылкой на польское агентство E-Legnickie.

Начиная с 16 октября в Польше второй день продолжаются протесты с требованием отказаться от поправки в закон "Против педофилии", который фактически запрещает сексуальное образование молодежи в стране.

В четверг, 17 октября, в городе Легница десятки людей вышли с акциями протестов в центр. Забастовщики массово демонстрируют свое несогласие с запретом сексуального образования в стране и поддерживают протесты, охватившие всю Польшу.

"Повсюду в Польше сегодня будут демонстрации, люди выйдут на улицу и будут протестовать против этой глупости. Мы также присоединяемся, громко крича: "Стоп, тьма”. Мы попросили протестующих принести фонарики, чтобы просветить невежество, которому они служат, толкая нас в средневековье",- заявила соорганизатор протеста Катаржина Одровская.

После этих слов протестующие достали фонарики и телефоны, демонстрируя образ "просвещения тьмы", заявляли: "Легница свободна от глупости", "Деньги для школ, а не церквей", "Мы хотим врачей, а не миссионеров" и "Образование - основа, ваше право - общее дело".

Первое чтение законопроекта о внесении изменений в Уголовный кодекс, которое ужесточает наказание за "склонение или поощрение несовершеннолетних к сексуальной активности" прошло 15 октября в Сейме.

По новым правкам в УК, за это предусматривается до 5 лет лишения свободы. Однако правозащитники опасаются, что под запрет попадут уроки сексуального образования, а также распространение в школах информации о противозачаточных средствах. Депутаты "Гражданской коалиции" предложили отказаться от закона, однако большинство проголосовало за продолжение работы над проектом. Сейчас закон находится на обработке в профильном комитете.

Отмечается, что 16 октября на улицы Варшавы, Кракова, Гданьска, Вроцлава, Познани и других крупных городов вышли сотни людей. Протесты организовала группа "Женская забастовка", ее глава Марта Лемпарт во время акция заявила, что ситуация напоминает 2016 год, когда депутаты Сейма пытались принять закон против абортов.

Как сообщали Українські Новини, в Индонезии тысячи активистов вышли на митинги из-за запрета властями внебрачного секса.

Также, в Туркменистане запретили показ секса и вредных привычек на телевидении.