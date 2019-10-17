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17 октября 2019, четверг, 19:55 10
Происшествия 2019-10-17T19:55:16+03:00
Українські Новини
В Полтавской области в выгребной яме погибли три человека

В Полтавской области в выгребной яме погибли три человека

3 человека погибли при очистке выгребной ямы в Лохвице Полтавской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы  по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС), передают Українськi Новини.

"16 октября в 17:30 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в результате несчастного случая на территории частного домовладения по ул. Предрассветной в г. Лохвица при выполнении работ по очистке придомовой выгребной ямы погибли 3 человека", - сказано в нем.

По предварительной версии, люди погибли вследствие отравления опасными парами.

Сотрудники ГосЧС в защитном снаряжении достали тела погибших из выгребной ямы.

Для проведения работ привлекались 3 человека личного состава службы и 1 единица техники.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщали Українськi Новини, в Запорожской области из-за отравления в выгребной яме погибли 2 человека, 1 госпитализирован. 46-летний мужчина нанялся чистить выгребную яму и, как только спустился вниз, начал терять сознание. На помощь ему в яму спустились 31-летний и 24-летний мужчины, которым также стало плохо. Местные жители своими силами достали 31-летнего и 24-летнего мужчин и передали их работникам скорой помощи.

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