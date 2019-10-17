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17 октября 2019, четверг, 18:18 96
Верховная Рада и партии 2019-10-17T18:24:03+03:00
Українські Новини
Рада создала следственную комиссию о возобновлении территориальной целостности Украины

Рада создала следственную комиссию о возобновлении территориальной целостности Украины

Верховная Рада создала временную следственную комиссию о возобновлении территориальной целостности и обеспечении суверенитета Украины.

За принятие проекта постановления №2268 проголосовали 316 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Комиссия изучит положение противодействия угрозам интересов Украины, взаимодействие комитетов Рады по данному вопросу.

Ей поручается не реже 1 раза в месяц обсуждать в закрытом режиме госполитику о возобновлении суверенитета государства с участием представителей Президента, Кабинета Министров, вооруженных сил и правоохранителей.

Главой комиссии избран председатель фракции "Голос" Сергей Рахманин, его заместителем - первый заместитель председателя "Слуги народа" Александр Корниенко.

Членами фракции избраны председатель "Слуги народа" Давид Арахамия, Евгений Кравчук, Игорь Герасименко, Александра Завитневич, Никита Потураев, Максим Ткаченко, Богдан Яременко (все - "Слуга народа"), сопредседатель "Европейской солидарности" Ирина Геращенко, зампредседателя "Всеукраинского объединения "Батьківщина" Сергей Соболев и Дмитрий Лубинец (группа "За будущее").

По результатам 3 месяцев своей деятельности комиссия предоставит отчет на заседании Рады.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин в 2017 году планировал до 2020 восстановить территориальную целостность Украины.

В июне Зеленский дал гражданство 14 иностранцам за защиту территориальной целостности Украины.

Больше новостей о: Верховная Рада Территориальная целестность Суверенитет Украины Сергей Рахманин

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