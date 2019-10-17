подписаться на рассылку
24.65 25.1
26.9 27.6
˟
17 октября 2019, четверг, 17:38 130
Верховная Рада и партии 2019-10-17T17:38:12+03:00
Українські Новини
Бойко призвал Раду проголосовать законопроект о снижении цен на газ

Бойко призвал Раду проголосовать законопроект о снижении цен на газ

Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной Раде Украины Юрий Бойко призвал народных депутатов проголосовать законопроект №1122, предусматривающий существенное снижение цены на газ.

Об этом говорится на официальном веб-сайте партии.

В частности он отметил, что это первый законопроект для людей, а не для чиновников, который будет рассматривать этот созыв парламента.

"Этот законопроект не для чиновников "Нефтегаза", этот законопроект для людей. Он законодательно закрепляет экономически обоснованную цену на газ. Суть его довольно проста – мы берем газ собственной добычи, себестоимость которого примерно 2 500 гривен за 1 тыс. куб. м, смешиваем с импортированным и получаем экономически обоснованную цену. Сегодня, с учетом цен на рынке, это примерно 3 800 гривен за 1 тыс. кубов. Это меньше чем то, что предлагает правительство, особенно с учетом начала отопительного сезона. Это путь от энергетической бедности, в которую погрузили весь народ Украины этими безумными тарифам", – подчеркнул оппозиционный политик.

По словам Бойко, то, что этот законопроект стоит в повестке дня – это уже победа, ведь против него был яростное сопротивление.

"Голосование за этот законопроект станет лакмусовой бумажкой истинных намерений народных депутатов. Кто его поддержит, тот действительно пытается улучшить условия жизни людей. Кто не поддержит – тот за продолжение позорной политики прошлой власти и тарифный геноцид. И люди это увидят", – сказал Бойко.

Больше новостей о: Оппозиционная платформа - За жизнь Юрий Бойко ОПЗЖ Законопроект №1122 Снижение цены на газ

Архив
Новости
В Полтавской области в выгребной яме погибли три человека 19:55
Арахамия сказал, когда Рада может вернуть ответственность за незаконное обогащение 19:35
В Польше запрет сексуального образования обернулся массовыми митингами: что происходит 19:25
Гривна на межбанке после укрепления снова обвалилась 19:22
Рада создала комиссию по расследованию законности смены собственников NewsOne, "112 Украина" и ZIK 19:16
больше новостей
НБУ обвалил гривну: официальный курс валют в четверг 05:55
Гривна продолжает падать: официальный курс валют на 16 октября 06:05
Финансирование пенсий и субсидий: сколько Пенсионный фонд направил на выплаты 06:25 Инфографика
Пресс-служба Зеленского в очередной раз оконфузилась, перепутав Латвию с Литвой 23:51
Зеленский присвоил звание генерала дважды судимому военному, который заставлял солдата бегать по плацу с гирей 13:07
больше новостей
Харьковские предприниматели вышли на пикет против дороги через "Барабашово" 10:59 Фото
16.10.19 12:00 Брифинг: "Президент, держи слово!" 11:15
Все незаконные решения в отношении "Барабашово" будут опротестованы прокуратурой и отменены судами, – Фельдман 17:10
НАБУ открыло дело на Луценко 09:30
Украинцам ограничили право подавать жалобы в Большую палату Верховного Суда: закон подписан 20:39
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok