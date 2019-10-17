Бойко призвал Раду проголосовать законопроект о снижении цен на газ

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной Раде Украины Юрий Бойко призвал народных депутатов проголосовать законопроект №1122, предусматривающий существенное снижение цены на газ.

Об этом говорится на официальном веб-сайте партии.

В частности он отметил, что это первый законопроект для людей, а не для чиновников, который будет рассматривать этот созыв парламента.

"Этот законопроект не для чиновников "Нефтегаза", этот законопроект для людей. Он законодательно закрепляет экономически обоснованную цену на газ. Суть его довольно проста – мы берем газ собственной добычи, себестоимость которого примерно 2 500 гривен за 1 тыс. куб. м, смешиваем с импортированным и получаем экономически обоснованную цену. Сегодня, с учетом цен на рынке, это примерно 3 800 гривен за 1 тыс. кубов. Это меньше чем то, что предлагает правительство, особенно с учетом начала отопительного сезона. Это путь от энергетической бедности, в которую погрузили весь народ Украины этими безумными тарифам", – подчеркнул оппозиционный политик.

По словам Бойко, то, что этот законопроект стоит в повестке дня – это уже победа, ведь против него был яростное сопротивление.

"Голосование за этот законопроект станет лакмусовой бумажкой истинных намерений народных депутатов. Кто его поддержит, тот действительно пытается улучшить условия жизни людей. Кто не поддержит – тот за продолжение позорной политики прошлой власти и тарифный геноцид. И люди это увидят", – сказал Бойко.