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  • 25.10.19 11:00 Брифинг: "ЕКОТРАНСФОРМАЦИЯ-2019: как экологизировать бизнес и общины в Украине"
17 октября 2019, четверг, 17:08 3
Пресс-центр 2019-10-17T17:31:24+03:00
Українські Новини
25.10.19 11:00 Брифинг: "ЕКОТРАНСФОРМАЦИЯ-2019: как экологизировать бизнес и общины в Украине"

25.10.19 11:00 Брифинг: "ЕКОТРАНСФОРМАЦИЯ-2019: как экологизировать бизнес и общины в Украине"

25 октября 2019 года, в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится брифинг: "ЕКОТРАНСФОРМАЦИЯ-2019: как экологизировать бизнес и общины в Украине".

Организатор: ECOBUSINESS Group.

На брифинге расскажем, что стимулирует экологические изменения в Украине, какие главные преграды в экологизации производств, а также о лучших реализованных в 2019 году зеленых проектах промышленными предприятиями, о том, как это сказывается на состоянии окружающей среды.

Сегодня многие научились говорить ярко об экологии, скрывая за громкими лозунгами пласт острых проблем. Мы утверждаем: пришло время научиться "слушать" язык ДЕЙСТВИЙ. О ценностях не говорят, их реализовывают ежедневным трудом.

Также будут представлены результаты предприятий-участников проекта "ЕКОтрансформация" (ЕКОоскар).

Среди приглашенных участников:

  • Алена Бабак, Министр развития общин и территорий Украины;
  • Ирина Ставчук, заместитель Министра энергетики и защиты окружающей среды;
  • Алексей Рябчин, заместитель Министра энергетики и защиты окружающей среды;
  • Руслана Лыжичко, амбассадор зеленой энергии;
  • Сергей Савчук, председатель Госэнергоэффективности Украины;
  • Ирина Овчаренко, председатель Госводагентства Украины;
  • Родион Морозов, директор экологического департамента "Укргазбанк";
  • Наталья Усенко, советник проекта "Консультирование предприятий по энергоэффективности" (GIZ по поручению правительства Германии);
  • Александр Семенец, главный эколог Агроиндустриального холдинга МХП;
  • Оксана Гуляева, главный эколог "Укргидроэнерго";
  • Инна Холина, начальник управления охраны окружающей среды "Запорожсталь";
  • Елена Зубарева, руководитель Департамента корпоративных коммуникаций и устойчивого развития АО "Фармак";
  • Александр Семенец, главный эколог МХП;
  • Ирина Вербицкая, главный эколог ДТЭК Энерго;
  • Юрий Котов, коммерческий директор ООО НИП "Агропроект Украины";
  • Станислав Игнатьев, СЕО Института устойчивого развития, основатель Харьковского энергетического кластера;
  • Антон Скоков, руководитель сервиса электронного документооборота "Вовремя";
  • Владимир Наумов, директор "Еконис-центр";
  • Алексей Вереникин, владелец, идеолог и генеральный директор компании "Де Ла Марк";
  • Александр Дячук, эксперт по вопросам климата, Институт экономики и прогнозирования НАН Украины.

Аккредитация обязательна!

Форма для аккредитации: https://forms.gle/hPNpYqsZttAu9BHu5

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж
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