25.10.19 11:00 Брифинг: "ЕКОТРАНСФОРМАЦИЯ-2019: как экологизировать бизнес и общины в Украине"

25 октября 2019 года, в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится брифинг: "ЕКОТРАНСФОРМАЦИЯ-2019: как экологизировать бизнес и общины в Украине".

Организатор: ECOBUSINESS Group.

На брифинге расскажем, что стимулирует экологические изменения в Украине, какие главные преграды в экологизации производств, а также о лучших реализованных в 2019 году зеленых проектах промышленными предприятиями, о том, как это сказывается на состоянии окружающей среды.

Сегодня многие научились говорить ярко об экологии, скрывая за громкими лозунгами пласт острых проблем. Мы утверждаем: пришло время научиться "слушать" язык ДЕЙСТВИЙ. О ценностях не говорят, их реализовывают ежедневным трудом.

Также будут представлены результаты предприятий-участников проекта "ЕКОтрансформация" (ЕКОоскар).

Среди приглашенных участников:

Алена Бабак, Министр развития общин и территорий Украины;

Министр развития общин и территорий Украины; Ирина Ставчук, заместитель Министра энергетики и защиты окружающей среды;

заместитель Министра энергетики и защиты окружающей среды; Алексей Рябчин, заместитель Министра энергетики и защиты окружающей среды;

заместитель Министра энергетики и защиты окружающей среды; Руслана Лыжичко, амбассадор зеленой энергии;

амбассадор зеленой энергии; Сергей Савчук, председатель Госэнергоэффективности Украины;

председатель Госэнергоэффективности Украины; Ирина Овчаренко, председатель Госводагентства Украины;

председатель Госводагентства Украины; Родион Морозов, директор экологического департамента "Укргазбанк";

директор экологического департамента "Укргазбанк"; Наталья Усенко, советник проекта "Консультирование предприятий по энергоэффективности" (GIZ по поручению правительства Германии);

советник проекта "Консультирование предприятий по энергоэффективности" (GIZ по поручению правительства Германии); Александр Семенец, главный эколог Агроиндустриального холдинга МХП;

главный эколог Агроиндустриального холдинга МХП; Оксана Гуляева, главный эколог "Укргидроэнерго";

главный эколог "Укргидроэнерго"; Инна Холина, начальник управления охраны окружающей среды "Запорожсталь";

начальник управления охраны окружающей среды "Запорожсталь"; Елена Зубарева, руководитель Департамента корпоративных коммуникаций и устойчивого развития АО "Фармак";

руководитель Департамента корпоративных коммуникаций и устойчивого развития АО "Фармак"; Александр Семенец , главный эколог МХП;

, главный эколог МХП; Ирина Вербицкая, главный эколог ДТЭК Энерго;

главный эколог ДТЭК Энерго; Юрий Котов, коммерческий директор ООО НИП "Агропроект Украины";

коммерческий директор ООО НИП "Агропроект Украины"; Станислав Игнатьев, СЕО Института устойчивого развития, основатель Харьковского энергетического кластера;

СЕО Института устойчивого развития, основатель Харьковского энергетического кластера; Антон Скоков, руководитель сервиса электронного документооборота "Вовремя";

руководитель сервиса электронного документооборота "Вовремя"; Владимир Наумов, директор "Еконис-центр";

директор "Еконис-центр"; Алексей Вереникин, владелец, идеолог и генеральный директор компании "Де Ла Марк";

владелец, идеолог и генеральный директор компании "Де Ла Марк"; Александр Дячук, эксперт по вопросам климата, Институт экономики и прогнозирования НАН Украины.

Аккредитация обязательна!

Форма для аккредитации: https://forms.gle/hPNpYqsZttAu9BHu5

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