25.10.19 11:00 Брифинг: "ЕКОТРАНСФОРМАЦИЯ-2019: как экологизировать бизнес и общины в Украине"

25 октября 2019 года, в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится брифинг: "ЕКОТРАНСФОРМАЦИЯ-2019: как экологизировать бизнес и общины в Украине".\r\n Организатор: ECOBUSINESS Group.\r\nНа брифинге расскажем, что стимулирует экологические изменения в Украине, какие главные преграды в экологизации производств, а также о лучших реализованных в 2019 году зеленых проектах промышленными предприятиями, о том, как это сказывается на состоянии окружающей среды.\r\nСегодня многие научились говорить ярко об экологии, скрывая за громкими лозунгами пласт острых проблем. Мы утверждаем: пришло время научиться "слушать" язык ДЕЙСТВИЙ. О ценностях не говорят, их реализовывают ежедневным трудом.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТакже будут представлены результаты предприятий-участников проекта "ЕКОтрансформация" (ЕКОоскар).\r\nСреди приглашенных участников:\r\n\r\n Алена Бабак, Министр развития общин и территорий Украины;\r\nИрина Ставчук, заместитель Министра энергетики и защиты окружающей среды;\r\n Алексей Рябчин, заместитель Министра энергетики и защиты окружающей среды;\r\n Руслана Лыжичко, амбассадор зеленой энергии;\r\nСергей Савчук, председатель Госэнергоэффективности Украины;\r\nИрина Овчаренко, председатель Госводагентства Украины;\r\nРодион Морозов, директор экологического департамента "Укргазбанк";\r\nНаталья Усенко, советник проекта "Консультирование предприятий по энергоэффективности" (GIZ по поручению правительства Германии);\r\n Александр Семенец, главный эколог Агроиндустриального холдинга МХП;\r\nОксана Гуляева, главный эколог "Укргидроэнерго";\r\nИнна Холина, начальник управления охраны окружающей среды "Запорожсталь";\r\n Елена Зубарева, руководитель Департамента корпоративных коммуникаций и устойчивого развития АО "Фармак";\r\n Александр Семенец, главный эколог МХП;\r\n Ирина Вербицкая, главный эколог ДТЭК Энерго;\r\nЮрий Котов, коммерческий директор ООО НИП "Агропроект Украины";\r\nСтанислав Игнатьев, СЕО Института устойчивого развития, основатель Харьковского энергетического кластера;\r\nАнтон Скоков, руководитель сервиса электронного документооборота "Вовремя";\r\nВладимир Наумов, директор "Еконис-центр";\r\nАлексей Вереникин, владелец, идеолог и генеральный директор компании "Де Ла Марк";\r\nАлександр Дячук, эксперт по вопросам климата, Институт экономики и прогнозирования НАН Украины.\r\n\r\nАккредитация обязательна! \r\nФорма для аккредитации: https:\/\/forms.gle\/hPNpYqsZttAu9BHu5\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж