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  • По деятельности харьковских городских властей и лично Кернеса будет создана временная следственная комиссия, - Венедиктова
17 октября 2019, четверг, 16:35 524
Политика 2019-10-17T16:35:51+03:00
Українські Новини
По деятельности харьковских городских властей и лично Кернеса будет создана временная следственная комиссия, -

По деятельности харьковских городских властей и лично Кернеса будет создана временная следственная комиссия, - Венедиктова

Это решение стало следствием многочисленных, обоснованных жалоб лидеров крупнейших профсоюзных объединений и общественных организаций ТЦ "Барабашово" на действия чиновников. В частности депутата возмутило нежелание городского Головы выслушать харьковчан в вопросе строительства дороги через территорию ТЦ "Барабашово", угрозы чиновников расправиться с несогласными при помощи бульдозеров, многичесленные попытки силового давления на харьковский бизнес. Вместе с народным депутатом Алексеем Кучером, также принимавшим участие во встрече, Ирина Венедиктова заверила, что Президент Украины осведомлён о непростой ситуации в Харькове.

Также народные избранники отметили, что в Харькове большое количество незавершённых проектов в области строительства и ремонта дорог, в частности упоминался Московский проспект, перекрёсток ул. Академика Павлова и Московского проспекта, другие проблемные дороги. Поэтому, создание очередного дорожного долгостроя вызывает не мало вопросов.

Наличие большого количества проблемных моментов, нежелание властей слышать харьковчан, а также необходимость разобраться в эффективном использовании бюджетных средств – эти аргументы являются решающими для инициирования создания временной следственной комиссии.

Также на встрече стало известно, что юристы ТЦ "Барабашово" уже подготовили и в ближайшее время подадут в установленном законом порядке необходимые документы для обжалования решений последней сессии Харьковского городского совета в части строительства автомагистрали через территорию ТЦ "Барабашово", расторжения арендных отношений по отдельным участкам территории торгового центра.

Ирина Венедиктова и Алексей Кучер пообещали в ближайшее время связаться с предпринимателями для координации действий в урегулировании данных вопросов.
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