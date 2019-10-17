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  • Хорошие дороги могут стать фактором, который поможет "сшить" страну, - Юрий Голик
17 октября 2019, четверг, 13:27 589
Политика 2019-10-17T14:30:02+03:00
Українські Новини
Хорошие дороги могут стать фактором, который поможет "сшить" страну, - Юрий Голик

Хорошие дороги могут стать фактором, который поможет "сшить" страну, - Юрий Голик

Юрий Голик
Юрий Голик

Советник премьер-министра Украины Юрий Голик назвал 8 основных причин, почему построить хорошие дороги – стратегическая задача для страны, сообщает Цензор.Нет.

По его мнению, строительство хороших дорог даст Украине ряд преимущества. "Бизнес станет эффективнее. Скорость и качество перевозки, скорость оборота товаров и денег, снижение амортизации транспорта и порчи товара, снижение себестоимости перевозок – это все повышает эффективность бизнеса, особенно ориентированного на перевозки", – назвал первую причину советник премьера.

Кроме того, инвестиции будут равномерно распределяться по стране, а сельские территории и маленькие города получат импульс развития. "Дорога, проходящая через село или маленький город - источник доходов. Заправки, гостиницы, придорожные ресторанчики, станции обслуживания грузовиков и легковых автомобилей – это первое, что приходит на ум", – считает Голик.

Появление хороших дорог будет способствовать развитию внутреннему туризму, а, кроме того, они "отлично сшивают страну, объединяют ее культурно и личностно".

"Качественные дорожные сети вокруг больших городов позволяют формироваться городским агломерациям и упрощают внутри региональную миграцию людей. На месте Киева и его пригородов, на месте агломераций Днепра и Запорожья, Одессы, Львова, Харькова мы получаем единые крупные экономические центры, привлекательные для жизни и инвестиций", – уверен Голик.

Как сообщал Юрий Голик ранее, менее чем за три месяца был завершен ремонт трассы Запорожье – Мариуполь.

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