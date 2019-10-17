Хороші дороги можуть стати чинником, який допоможе "зшити" країну, - Юрій Голік

Радник прем'єр-міністра України Юрій Голик назвав 8 основних причин, чому побудувати хороші дороги – стратегічне завдання для країни, повідомляє Цензор.Нет.

На його думку, будівництво хороших доріг дасть Україні ряд переваг. "Бізнес стане ефективнішим. Швидкість і якість перевезення, швидкість обороту товарів і грошей, зниження амортизації транспорту і псування товару, зниження собівартості перевезень – це все підвищує ефективність бізнесу, особливо орієнтованого на перевезення", – назвав першу причину радник прем'єра.

Крім того, інвестиції будуть рівномірно розподілятися по країні, а сільські території та маленькі міста отримають імпульс розвитку. "Дорога, що проходить через село або маленький місто – джерело доходів. Заправки, готелі, придорожні ресторанчики, станції обслуговування вантажівок і легкових автомобілів – це перше, що спадає на думку", – вважає Голик.

Поява хороших доріг сприятиме розвитку внутрішнього туризму, а, крім того, вони "відмінно зшивають країну, об'єднують її культурно і особистісно".

"Якісні дорожні мережі навколо великих міст дозволяють формуватися міським агломераціям і спрощують внутрышньорегіональну міграцію людей. На місці Києва і його передмість, на місці агломерацій Дніпра і Запоріжжя, Одеси, Львова, Харкова ми отримуємо єдині великі економічні центри, привабливі для життя та інвестицій", – впевнений Голик.

Як повідомляв Юрій Голик раніше, менш ніж за три місяці був завершений ремонт траси Запоріжжя - Маріуполь.