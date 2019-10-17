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17 октября 2019, четверг, 13:13 830 Документ
Политика 2019-10-17T20:35:40+03:00
Українські Новини
Для реконструкции аэропорта Днипра создали бюджетную программу и приготовили миллиард в бюджете-2020

Для реконструкции аэропорта Днипра создали бюджетную программу и приготовили миллиард в бюджете-2020

В проекте бюджета на 2020 год появилась отдельная статья на финансирование работ по модернизации международного аэропорта Днипро.

"Предусмотреть за общим фондом расходы развития по новой бюджетной программе "Проектирование и строительство аэродрома международного аэропорта "Днепропетровск" для Министерства инфраструктуры Украины (ответственному исполнителю бюджетной программы - Государственному агентству инфраструктурных проектов Украины) в сумме 1.000.000 тыс. грн", - сказано в проекте бюджета на 2020 год, копию которого опубликовал на своей странице в Facebook городской голова Днипра Борис Филатов.

"Будем очень надеяться, что правительство и все остальные ответственные товарищи, которое бесконечно отводят глаза и делают вид, что проблемы не существует, наконец поймут, что аэропорт в Днипре - это уже персональное обещание моим землякам уже новой власти. Не стоит уподобляться предыдущим начальникам, которые только кормили обещаниями", - написал Филатов.

В профильном комитете парламента подтвердили, что расходы на проектирование и строительство аэродрома в Днипре внесены отдельной строкой в проект бюджета-2020.

"Бюджетный комитет Верховной Рады внес отдельной строкой в законопроект о Госбюджете-2020 программу проектирования и строительства Международного аэропорта "Днипро". На нее запланирован 1 миллиард гривен - это то, что обещал Днепропетровщине президент", - сообщил народный депутат Сергей Демченко, член комитета по вопросам бюджета.

Верховная Рада планирует рассмотреть проект Закона Украины о Госбюджете на 2020 год в пятницу, 18 октября.

"Думаю, никаких препятствий не будет, и депутаты проголосуют за развитие Днипра. Строительство нового аэропорта - это не только масштабно. Это большой успех для всей Днепропетровской области, - сказал Демченко. - Это результат командной работы депутатов: моей, Сергея Северина, Дмитрия Черного, Влада Бородина, Макса Бужанского, Кирилла Нестеренко, Романа Каптелова, Дениса Германа и Дмитрия Кисилевского".

Проект модернизации Международного аэропорта "Днепр" президенту Зеленскому представили во время его визита в город в июле 2019 года. Председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко назвал создание для города современного аэропорта одним из своих приоритетов.

Наиболее оптимальным признано строительство современной взлетно-посадочной полосы на месте старой: полосу продлят до 3,2 км, оборудуют также новый перрон, рулежные дорожки, терминалы, инфраструктуру. Общая ориентировочная стоимость реконструкции, включающая создание новой взлетно-посадочной полосы и современного аэровокзального терминала, - 2,9 млрд грн.

Проект по модернизации аэропорта в Днипре может быть реализован в формате государственно-частного партнерства: госбюджет финансирует модернизацию принадлежащей государству взлетно-посадочной полосы, а частный инвестор строит современный аэровокзальный комплекс.

В создание современного аэровокзального комплекса международного аэропорта "Днипро" готова инвестировать группа DCH известного украинского бизнесмена Александра Ярославского, имеющая аналогичный успешный опыт создания и эксплуатации международного аэропорта "Харьков".

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