Неизвестные публично надругались над флагами Израиля и Украины в Одессе

Неизвестные вечером в среду публично надругались над флагами Украины, Израиля и Одессы.\r\nКак сообщают местные жители, около 30 человек, в основном мужчин спортивной наружности напали на строительный объект на Гагаринском плато в Одессе, среди инвесторов которого - граждане Израиля.\r\nС помощью ножей или других режущих предметов они изрезали баннеры, размещенные на заборе, после чего без каких-либо препятствий покинули данную территорию.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n