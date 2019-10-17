Неизвестные публично надругались над флагами Израиля и Украины в Одессе

Неизвестные вечером в среду публично надругались над флагами Украины, Израиля и Одессы.

Как сообщают местные жители, около 30 человек, в основном мужчин спортивной наружности напали на строительный объект на Гагаринском плато в Одессе, среди инвесторов которого - граждане Израиля.

С помощью ножей или других режущих предметов они изрезали баннеры, размещенные на заборе, после чего без каких-либо препятствий покинули данную территорию.